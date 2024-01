Macron chce aby "Francja pozostała Francją". I zapowiada pomoc dla Ukrainy

Wiele uwagi Macron poświęcił kwestii ograniczenia czasu, jaki dzieci spędzają przed ekranami. Prezydent Francji poinformował, że zebrał ekspertów i poprosił ich, aby ustalili w jaki sposób najmłodsze dzieci powinny korzystać z urządzeń elektronicznych. Jego zdaniem francuskie rodziny „pogubiły się” w kwestii tego jak dużo czasu ich dzieci mogą spędzać przed telewizorami, telefonami i komputerami. Eksperci mają teraz dać „jasne wytyczne” i wskazać do jakiego wieku dzieci nie powinno się sadzać dziecka przed ekranem.



Dopytywany jaki to wiek i czy rząd planuje jakieś prawne ograniczenia, Macron odparł, że na razie nie potrafi odpowiedzieć na te pytania. - Mogą być zakazy, mogą być ograniczenia — zaznaczył.



Wielu naszych rodaków zarabia za dużo, by otrzymać pomoc, ale za mało, by żyć godnie Emmanuel Macron, prezydent Francji

Macron potwierdził też, że w ok. 100 szkołach zostanie wprowadzony pilotażowy program noszenia przez dzieci mundurków szkolnych. Dodał, że w szkołach ma być więcej godzin zajęć z wychowania obywatelskiego.



Emmanuel Macron: Rosja nie może pokonać Ukrainy

Macron mówił, że chciałby odwrócić negatywne trendy demograficzne we Francji i stworzyć narodowy program walki z niepłodnością. Zapowiedział zmiany jeśli chodzi o urlopy rodzicielskie, które mają skutkować większymi świadczeniami przez sześć miesięcy dla każdego z rodziców, które uda się na taki urlop.



Prezydent Francji mówił też o obniżce podatków dla osób osiągających średnie dochody co ma być gestem w stronę tych pracowników, którzy nie zarabiają wiele, ale ich dochody są na tyle duże, że nie mogą liczyć na świadczenia ze strony państwa. - Wielu naszych rodaków zarabia za dużo, by otrzymać pomoc, ale za mało, by żyć godnie — powiedział Macron.