Sondaż. Elektorat koalicji chwali prezydenta

Dla polityków Prawa i Sprawiedliwości sprawa Kamińskiego i Wąsika to paliwo do działań w Sejmie i na arenie międzynarodowej. W Davos prezydent Duda ma rozmawiać o ich uwięzieniu z wiceszefową Komisji Europejskiej Věrą Jourovą. Z kolei prezes Jarosław Kaczyński powiedział we wtorek po opuszczeniu sali sejmowej, pytany o Kamińskiego i Wąsika, że „cała walka Unii Europejskiej o praworządność w Polsce była jedną wielką komedią. Chodziło o to, że rządzili nie ci, co trzeba. Unia Europejska jest dzisiaj w stanie kompletnej degeneracji”.

Przed ogłoszeniem przerwy posłowie i posłanki PiS skandowali przez parę minut: „Uwolnić posłów!”, a następnie odśpiewali hymn. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował z trybuny sejmowej, że złożył pismo z żądaniem podjęcia działań na rzecz umożliwienia wykonywania mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Dodał, że klub PiS skierował wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałka Sejmu polegającego na przekroczeniu kompetencji. Jego wystąpieniu z galerii przysłuchiwały się żony obu polityków.

W środę w Sejm ma wysłuchać informacji bieżącej w tej sprawie, o którą wnosił klub PiS.