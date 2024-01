Nikki Haley, była ambasador USA przy ONZ na kilka dni przed prawyborami w Iowa zaczęła w sondażach wypadać lepiej niż gubernator Florydy. Apelowała do wyborców, by głosowali na nią, jeżeli chcą „polityki bez odwetów i wendet”. Jej pozycja w sondażach rośnie od pierwszej debaty kandydatów republikańskich, w której wykazała się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki zagranicznej oraz wyważonym podejściem do kwestii społecznych dzielących Amerykanów. Bez względu na to czy będzie ostatecznie druga czy trzecia w Iowa, Haley duże nadzieje pokłada w prawyborach w New Hampshire, gdzie liczy nawet na wygraną. Komentatorzy podkreślają, że ułatwić jej to może wycofanie się z wyścigu wyborczego Chrisa Christiego. Spora część jego zwolenników może teraz poprzeć Nikki Haley. Wśród nich są nie tylko umiarkowani republikanie, ale również wyborcy niezależni, którzy — w przeciwieństwie do Iowa - w New Hampshire również będą mogli brać udział w republikańskich prawyborach.

Prawybory w Iowa przy minus 40 stopniach Celsjusza

Głosowanie w Iowa odbyło się w rekordowo zimowej aurze — słupki rtęci na termometrach pokazywały poniżej minus 20 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wynosiła minus 40 stopni w północnych częściach stanu. Tak zimno nie było jeszcze nigdy podczas prawyborów w tym stanie.

Prawybory w Iowa odbywają się na zasadzie caucuses, czyli zgromadzeń członków partii. Spotykają się oni w ponad 1600 miejscach w stanie, słuchają przemówień przedstawicieli każdego z kandydatów i w tajnym głosowaniu wybierają swojego faworyta.

Ponieważ Iowa głosuje jako pierwsza w prezydenckich prawyborach, tradycyjnie przywiązuje się ogromną wagę do wyników jakie osiągną tu kandydaci. Dla tych, którzy nie są faworytami, głosowanie w Iowa może być okazją do zwrócenia na siebie uwagi wyborców i mediów oraz darczyńców. Wygrana w Iowa w 2008 r. dała Barackowi Obamie tak dużą rozpoznawalność, że stał się realnym rywalem Hillary Clinton ostatecznie uzyskując nominację. W tym stanie swoją pozycję ugruntował też George W. Bush w 2000 r., w kampanii, w której rywalizował z senatorem Johnem McCainem.

Iowa jednak nie przesądza o wynikach. Joe Biden nie wygrał ani w Iowa, ani w New Hampshire, a mimo wszystko został prezydentem. Ostatnich trzech kandydatów nominowanych przez Partię Republikańską w wyborach prezydenckich również nie wygrało w Iowa.