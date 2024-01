- Pamiętajmy, że to jest rząd 13 grudnia, a to jest bardzo symboliczne. Musimy to za pomocą kartki wyborczej zmienić. Zmienić tak, żeby już nie mogli wrócić. Bo to nie jest polska władza, to jest władza niemiecka — mówił Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że obecnie rządzących trzeba odsunąć od władzy przy urnach wyborczych. Podał tu w wątpliwość uczciwość wyborów październikowych. - My musimy tych urn mocno pilnować, bo jak to było w tych wyborach to nie wiadomo — mówił Jarosław Kaczyński. Zaznaczył jednak po chwili, że nie wzywa do nieuznawania wyborów.

Namawiał także tych, którzy na protest przyjechali z okolic Radomia lub Ostrołęki, by w drodze powrotnej zatrzymali się przed więzieniami, w których są Kamiński i Wąsik, i zaprotestowali „przeciwko przetrzymywaniu naszych towarzyszy broni”.

Organizatorzy zgłosili w Ratuszu szacunkową liczbę 50 tysięcy uczestników protestu. Już po jego rozpoczęciu Rafał Bochenek podał najpierw liczbę 300 tysięcy, a potem 200 tysięcy uczestników.



Ratusz szacuje liczbę uczestników na 35 tysięcy.