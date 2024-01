Jednak najciekawsza była końcówka oświadczenia prezydenta. Duda powiedział, że byli posłowie PiS byli „goszczeni” w Pałacu Prezydenckim i zapewniał, że dbał o to, żeby nikomu w tym czasie „włos z głowy nie spadł”. O czy mówi pierwszy obywatel RP?

Czytaj więcej Polityka Komentarze po oświadczeniu Andrzeja Dudy. "Oświadczył, że nic nie oświadczył" - To było wystąpienie bardzo defensywne, wystąpienie polityka, który chyba ma wrażenie, chyba całkiem słuszne, że jego linia polityczna poniosła klęskę - tak oświadczenie prezydenta komentował Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu (PSL-Koalicja Polska).

Prezydent wystraszył się słów premiera Tuska

Prezydent odnosił się do słów premiera Donalda Tuska, który dzień wcześniej skomentował ukrywanie się Wąsika i Kamińskiego w Pałacu Prezydenckim powołując się na paragraf 1 art. 239 Kodeksu Karnego: „kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Byli posłowie „gościli” w Pałacu Prezydenckim od godziny 11.00 i mimo nakazu aresztowania nie wychodzili z niego do późnych godzin wieczornych, mimo że sam prezydent opuścił Pałac i udał się do Belwederu. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Wąsik i Kamiński mieli „gościć” u prezydenta aż do czwartku, do manifestacji zwołanej przez PiS przed Sejmem. Ten plan pokrzyżowała policja wchodząc do siedziby prezydenta i aresztując byłych parlamentarzystów.

Czytaj więcej Polityka Kamiński i Wąsik w Pałacu Prezydenckim. Wygłosili oświadczenie - Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem. To kolejny przejaw bezprawia. Mamy do czynienia z głębokim kryzysem państwa - oświadczyli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim.

Zdenerwowanie głowy państwa

Zdenerwowanie Andrzeja Dudy jest potrójne. Podważono jego prawo łaski. Nie udało mu się skutecznie udzielić schronienia kolegom. Są podstawy do tego, żeby twierdzić, że złamał prawo. Stąd oświadczenie, po którym nie pozwolił sobie zadawać pytań. Nerwy głowy państwa są w pełni uzasadnione. Wyszedł z roli, przekracza kompetencje, na co wymiar sprawiedliwości sobie nie pozwala.