PiS i nowa koalicja: wojna o media narodowe

Ostatnie godziny to polityczne i informacyjne zamieszanie, wręcz chaos. Politycy PiS od poprzedniej nocy przebywają w siedzibie TVP przy Woronicza. - To nie była planowana akcja. Nie było przekonania, że działania nowej koalicji będą aż tak drastyczne — mówi nam jeden z rozmówców z partii Kaczyńskiego. Sam lider PiS pojawił się przy Woronicza już w nocy z wtorku na środę, ponownie przyjechał na miejsce w środę wczesnym popołudniem. Na miejscu jest stale grupa kilkudziesięciu osób z klubu PiS, w tym najważniejsi politycy, jak były premier Mateusz Morawiecki, czy były szef MEiN Przemysław Czarnek. Wszystko okraszone retoryką o „zamachu stanu” czy „zagrożeniu dla demokracji”. W kontekście wyłączenia sygnału TVP Info (co miało miejsce w środę tuż po decyzji Sienkiewicza) padają nawet określenia dotyczące stanu wojennego.

Gęsta atmosfera na Placu

Retorykę „zamachu na demokracji” PiS zastosowało już jednak wcześniej — w sobotniej uchwale Rady Politycznej o obronie mediów publicznych. Wcześniej też politycy PiS zaczęli nazywać nową koalicję „Koalicją 13 grudnia". Z naszych rozmów wynika, że PiS planuje długoterminowe działania ”w obronie TVP” włącznie z dyżurami wewnątrz budynku. Nikt nie jest jednak w stanie powiedzieć, jak długo może potrwać ta sytuacja, a decyzje władz partii zmieniają się z godziny na na godzinę. Politycy PiS przekonują oficjalnie, że ich działania podejmowane są w trybie interwencji poselskiej, a niektórzy — jak np. Piotr Gliński — dyżurują też w siedzibie PAP. To pełna mobilizacja najważniejszych ludzi w partii Kaczyńskiego.

Jak relacjonuje jeden z naszych rozmówców z wnętrza TVP, w gmachu przy ulicy Woronicza panuje coraz większe napięcie. Atmosfera gęstnieje. — Politycy PiS okupują piętra, gdzie mieszczą się biura zarządu. Jest ich coraz więcej. Wokół jest zaś coraz więcej policji. Nie ma żadnej komunikacji skierowanej do pracowników — mówi nam jeden z rozmówców „ze środka” relacjonując sytuację w środę po południu. Wcześniej w ciągu dnia pojawiły się informacje, że reporterom TVP przestały działać przepustki, za bramki wychodzili więc pracownicy techniczni, jeśli trzeba było coś załatwić na zewnątrz.

Tusk przyspieszył akcję

„Rzeczpospolita” już w poniedziałek informowała, że najbliższe dni przyniosą rozstrzygnięcia w sprawie mediów publicznych, a przede wszystkim TVP. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Donald Tusk miał być w ubiegłym tygodniu bardzo niezadowolony w ubiegłym tygodniu z tempa i propozycji zmian, co przełożyło się na konkretne działania w przedświątecznym tygodniu: najpierw uchwała Sejmu z wezwaniem do działania, a później: decyzje personalne ministra Bartłomieja Sienkiewicza. - Premier był naprawdę wściekły. Tym razem na Bartka. To nie były i nie są żarty — mówi nam jeden z rozmówców z PO. Ostatecznie nowe władze mediów publicznych to Tomasz Sygut (TVP), Paweł Majcher (Polskie Radio) oraz Marek Błoński (PAP). PiS tych wyborów i tych władz oczywiście nie uznaje. Następca Jacka Kurskiego, prezes Mateusz Matyszkiewicz ma przez cały czas przebywać na Woronicza, a odwołani prezesi również nie uznają decyzji MKDiN, choć np. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia bez protestów, ale w towarzystwie ochroniarzy opuściła gmach przy ul Malczewskiego.