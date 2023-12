TVP Info wyłączyło nadawanie. Nie działa też strona internetowa stacji

Za uchwałą głosowało 244 posłów, 84 polityków było przeciwnych, a 16 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała dotyczy mediów publicznych, w tym m.in. telewizji TVP.

Czytaj więcej Polityka Posłowie PiS przyjechali w nocy do siedziby TVP. Jarosław Kaczyński: To obrona polskiej niepodległości - Jesteśmy w Telewizji Polskiej, bo jest w tej chwili zagrożona, ma być przejęta, właściwie unicestwiona. (...) Obecna władza dąży do tego, aby ta sytuacja była zmieniona - mówił w budynku TVP prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Chcemy bronić demokracji, chcemy bronić niepodległej Polski - tłumaczył.

Po głosowaniu do siedziby TVP przybyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wśród nich prezes partii Jarosław Kaczyński

- Po pierwsze to jest obrona demokracji. Nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez silnych mediów antyrządowych. W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne. To się w najbliższej perspektywie nie zmieni, więc musimy tych mediów bronić. Bronimy demokracji, bronimy prawa obywali do dostępu do informacji — mówił prezes PiS w rozmowie z reporterem TVP Info.