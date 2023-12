Zełenski: Nie oddam kraju Rosji. Ukraińcy tracą zaufanie

Prezydent Ukrainy zdradził też, że dowódcy wojskowi zaproponowali mu przeprowadzenie dodatkowej mobilizacji 450–500 tys. żołnierzy. – Poprosiłem o konkrety, bo chodzi o ludzi – mówił. Stwierdził, że najpierw wojskowi muszą znaleźć sposób, by demobilizować tych, którzy na frontach wojny walczą od niemal dwóch lat (tego domagają się rodziny najdłużej walczących żołnierzy). Poza tym Zełenski zdradził, że taka mobilizacja kosztowałaby dodatkowo budżet ukraiński 500 mld hrywien (równowartość 55 mld złotych). – Skąd pieniądze? – pytał i mówił, że zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem do rządu.

Rządowi nie ufają

Tuż przed konferencją prasową ukraińskiego prezydenta pojawił coroczny sondaż Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS), który nie pozostawia wątpliwości – rządzący tracą zaufanie Ukraińców w czasie wojny. Wołodymyr Zełenski wciąż jest liderem sondaży, ale zaufanie do ukraińskiego przywódcy również maleje. W grudniu ubiegłego roku ufało mu aż 84 proc. rodaków (zaledwie 5 proc. miało odmienne zdanie). Dzisiaj ufa mu już 62 proc. respondentów, a niemal co piąty Ukrainiec deklaruje, że nie ufa prezydentowi (20 proc. nie ma zdania w tej sprawie). Takim poparciem nie może się pochwalić szef prezydenckiego biura Andrij Jermak, od lat uważany za jednego z kilku najbardziej wpływowych ludzi w kraju. Ufa mu zaledwie 33 proc. Ukraińców (ponad połowa mieszkańców kraju nie ufa). Liczby są również nieubłagane, jeżeli chodzi o zaufanie do pozostałych organów władzy ukraińskiej. Radzie Najwyższej ufa już jedynie 15 proc. Ukraińców (rok temu 35 proc.). Zaufanie do rządu spadło w ciągu roku dwukrotnie z 52 do 26 proc.

– Stopniowo wracamy do sytuacji, która miała miejsce przed wojną. Na początku wojny doszło do zjednoczenia wokół flagi. Zwiększyło się zaufanie do prezydenta i rządu. Dzisiaj oczywiste jest już to, że wojna potrwa długo i że Ukraińcy są rozczarowani kontrofensywą. Politycy też już nie mogą wytrzymać i wracają do życia politycznego, obrzucają się wzajemnymi oskarżeniami. Afery korupcyjne też miały znaczenie – tłumaczył wynik sondażu w rozmowie z „Ukraińską Prawdą” dyrektor KMIS Wołodymyr Paniotto.

Mimo licznych reform w wymiarze sprawiedliwości, którymi w ostatnich latach lubiły pochwalić się władze w Kijowie, Ukraińcy najmniej jednak ufają sądom (12 proc.) i prokuraturze (9 proc.).

– Społeczeństwo domaga się sprawiedliwości, a bezradne, nieskuteczne i skorumpowane sądy i prokuratura nie mogą tego zapewnić. To tylko pogłębia niechęć społeczną do tych instytucji i stwarza mocne źródło niestabilności w kraju – twierdzą autorzy sondażu z KMIS.