Czytaj więcej Polityka Biedroń: Szanuję Szymona Hołownię, ale błądzi ws. aborcji Bardzo szanuję Szymona Hołownię, ale w sprawie aborcji błądzi. Przyjmuje postawę, która ogranicza kobietom prawo do decydowania o swoim życiu i zdrowiu (…) Szymon Hołownia nie musi robić sobie aborcji, ale powinien zrobić wszystko, żeby kobiety, które chcą przerywać ciążę, miały do tego prawo - powiedział w rozmowie z Michałem Kolanką Robert Biedroń, europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

- Poza tymi ustawami trzy uchwały — kontynuował marszałek Sejmu. Jak mówił Hołownia będzie m.in. uchwała o powołaniu kolejnej komisji śledczej (ws. afery wizowej). Marszałek nie wykluczył, że powołany zostanie także skład tej komisji.



- I dwie uchwały, które wpłynęły ostatnio — uchwała, która dotyczy sytuacji w mediach publicznych i uchwała dotycząca sytuacji w KRS — dodał.



- O losach tych uchwał zdecyduje Sejm — zaznaczył Hołownia. - Dzisiaj zajmiemy się, najprawdopodobniej, uchwałą dotyczącą sytuacji w mediach publicznych. To jest propozycja marszałka, ona będzie dyskutowana na prezydium. Jeśli będzie spór rozstrzyga sala plenarna, rozstrzyga Sejm — zapowiedział marszałek.



- Nasze działania w stosunku do Rady Mediów Narodowych ograniczą się do tego co dziś przyjmiemy lub nie przyjmiemy w Sejmie. Ta uchwała wyraża wątpliwości jakie mamy wobec Rady Mediów Narodowych — mówił Hołownia dopytywany o istotę uchwały, którą zajmie się Sejm. - Jeśli pytacie państwo jaka jest moc tej uchwały powtórzę: uchwała nie jest ustawą, uchwała jest apelem Sejmu — dodał. Hołownia podkreślił, że sytuację w mediach publicznych musi zmienić ustawa. - Uchwała wzywa do usunięcia skutków naruszenia prawa. Jeśli Sejm zgodzi się z takim apelem to taką uchwałę podejmie — wyjaśnił.



Hołownia przyznał, że „spodziewa się gorącej dyskusji w tej sprawie”. - Tę sprawę trzeba rozwiązać a Sejm może to zrobić w taki sposób — podsumował.