W kolejnych dniach swojego pierwszego posiedzenia Sejm zajmie się powołaniem dwóch komisji śledczych: ds. Pegasusa i afery wizowej. We wtorek ukonstytuuje się wybrana wcześniej komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Czy koalicji 15 października uda się rozliczyć afery poprzedników?

Na kłopoty Czarnek

Według sondażu IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” 41,6 proc. badanych uważa, że komisje śledcze dojdą do prawdy w tych sprawach i rozliczą afery. Prawie identyczny odsetek respondentów – 41,9 proc. – jest przeciwnego zdania. 16,5 proc. nie ma opinii w tej kwestii.

Komisje śledcze to jedna z najważniejszych batalii nowej większości w Sejmie. Ich wyjaśnienie politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy zapowiadali w kampanii wyborczej, a ich powstanie pozytywnie zaopiniowała już sejmowa Komisja Ustawodawcza. Jak zapowiada marszałek Szymon Hołownia, pierwsza z nich – ds. wyborów kopertowych – rozpocznie prace jeszcze przed świętami, na wtorek wyznaczono jej posiedzenie i wybór prezydium. Jej szefem zostanie najprawdopodobniej poseł KO Dariusz Joński. To jedyna komisja, której powstanie poparł PiS, licząc na to, że poseł Przemysław Czarnek, który wszedł w jej skład, zapobiegnie wizerunkowej porażce byłego obozu władzy. O powołaniu pozostałych dwóch komisji posłowie będą decydować we wtorek i środę.