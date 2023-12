Kowalski: Hołownia źle prowadzi obrady Sejmu. Witek była poważna, widać różnicę

Kowalski: Donald Tusk przeprowadził profesjonalną operację wyczyszczenia swojego majątku

Janusz Kowalski zapytany został także o to, o czym rozmawiał w Sejmie z Donaldem Tuskiem. - Donald Tusk przeprowadził profesjonalną operację wyczyszczenia swojego majątku - odpowiedział polityk. - W roku 2014, kiedy pojechał do Brukseli, miał majątek szacowany na około milion i sto tysięcy złotych. Po całej dekadzie, ośmiu latach pobierania wysokiej pensji w Brukseli, jego majątek jest dziś szacowany na milion trzysta tysięcy. Jak ujawniono, z samego faktu zasiadania jako przewodniczący RE, musiał zarobić osiem milionów złotych. Teraz jest pytanie – czy premier RP powinien wytłumaczyć się, gdzie jest te osiem milionów? - dodał. - I czy miał jeszcze jakieś inne dochody z innych źródeł - krajowych lub zagranicznych. W mojej ocenie dla transparentności jest to bardzo ważna rzecz. Czekam na ustawę KO „czyste ręce”. Jaki PiS i Suwerenna Polska nie tylko mamy czyste ręce, ale i czyste intencje - podkreślił.

Zgłosimy tam jasne poprawki. Jedną z poprawek jest to, aby prezes rady ministrów i marszałek Sejmu, każdy minister i wiceminister – po to, żeby nie być osadzonym o sprzyjanie jakiemuś lobbingowi czy niejasnym kontaktom – był zobowiązany do ujawnienia wszystkich źródeł dochodu krajowych i zagranicznych sprzed 10 lat przed objęciem funkcji. No chyba, że składał oświadczenia majątkowe. Plus oczywiście kwestie dotyczące darowizn na dzieci itp. - powiedział Kowalski. - Od kilku lat jestem tym posłem PiS, który mówi o pełnej jawności majątków małżonków. Kiedy 20 lat temu jako prezes stowarzyszenia Stop Korupcji jako pierwszy mówiłem o jawności głosowań w radach jednostek samorządu terytorialnego, to taka ustawa potem została przyjęta. W mojej ocenie każdy kto służy na najwyższych stanowiskach RP powinien ujawniać swój majątek, informacje o darowiznach, informacje o majątku małżonka. Absolutna transparentność, ja nie mam niczego do ukrycia - dodał.

Janusz Kowalski: Hołownia źle prowadzi obrady Sejmu. Docinki, komentowanie i robienie show

Czy zdaniem Janusza Kowalskiego Szymon Hołownia powinien zostać odwołany z funkcji marszałka Sejmu, a Krzysztof Bosak z funkcji wicemarszałka? - Jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, uważam, że w bardzo niedobry sposób prowadzi obrady Sejmu - ocenił. - Te docinki, komentowanie, robienie show, jest w zestawieniu z bardzo poważną marszałek Elżbietą Witek bardzo widoczne. Zachęcam pana marszałka do tego, by budować powagę Sejmu, nie robić z Sejmu widowiska po YouTube - dodał.

- Jeżeli chodzi o wicemarszałka Bosaka, którego naprawdę niezwykle cenię, to posłowie Konfederacji, których jest kilku sensownych, powinni sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcą być w jednym klubie w jawnie prorosyjskim politykiem, który szkodzi Polsce - stwierdził Kowalski. - Działania, których dopuścił się w zeszłym tygodniu Grzegorz Braun, było absolutnie przemyślane – miało zaszkodzić pozycji RP na arenie międzynarodowej. Dziś my powinniśmy całą opinię publiczną przekonywać do tego, żeby dalej była finansowana broń dla Ukrainy. Po to robił to Grzegorz Braun - dodał. - W pełni świadomy skutków swoich działań. Dlatego Krzysztof Bosak powinien to przemyśleć – jeśli życzy dobrze RP to nie powinien być e jednym klubie z Grzegorzem Braunem podkreślił Janusz Kowalski, poseł PiS.