Barbara Nowak została odwołana ze stanowiska w piątek, o czym poinformowała na konferencji prasowej w Krakowie minister edukacji Barbara Nowacka.



Reklama

Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko rozmawiali też o sytuacji w PiS po wyborach, incydencie w Sejmie z udziałem Grzegorza Brauna i exposé premiera Tuska.

- Tusk powrócił do wyborów 15 października, by wrócić do nastroju z tamtego czasu i tamtej euforii. I dlatego tak nazwał nową koalicję - mówił Kolanko.