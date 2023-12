Minister kultury Barłomiej Siennkiewicz i nowe kadry w resorcie

W grudniu 2015 r. objął stanowisko prezesa zarządu Parku Śląskiego, które zajmował do 2017 r. Od stycznia 2018 r. do września 2019 r. był pełnomocnikiem dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki w Krakowie.

Po wygraniu konkursu na dyrektora Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie zrezygnował ze stanowiska Dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W latach 2005-2020 radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Założyciel i prezes zarządu Fundacji „Ośrodek Dokumentacji Kultury Studentów im. Andrzeja Potoka”.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Żonaty, ma dwóch synów.