15:14 Exposé Donalda Tuska ocenił ambasador Ukrainy w Polsce

Tusk w swoim wystąpieniu w Sejmie wiele uwagi poświęcił toczącej się na Ukrainie wojnie i roli Polski w utrzymaniu wsparcia Zachodu dla tego kraju.



15:05 Grzegorz Braun chce "repliki 'policji' Mrożka", by "PiS aresztowało PO, a PO - PiS"

Braun pytał Tuska czy ten "złożył już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego polegającym na niedopełnieniu obowiązku bądź przekroczeniu uprawnień".

14:47 Klaudia Jachira mówi, że "czekała na tę chwilę osiem lat"

W czasie pytań do Donalda Tuska posłanka KO dziękuje premierowi za przytoczenie "testamentu Szarego Człowieka".



14:41 Kasowy PIT dla przedsiębiorców

To jedyny podatkowy konkret programowego przemówienia Donalda Tuska. Brzmi pociągająco, może jednak przynieść nowe problemy przedsiębiorcom i dużo pracy księgowym.

14:39 W Sejmie pytania premierowi zadają posłowie wszystkich partii

Wczoraj pytania Morawieckiemu zadawali tylko politycy PiS i Konfederacji.



14:35 Tusk zapowiada realizację miliardowych kontraktów na uzbrojenie dla polskiej armii

Tak jednoznacznym poparciem dla obecnego procesu modernizacji wojska, który tylko w tym roku pochłonął ok. 140 mld zł, Donald Tusk zaskoczył analityków i wytrącił argumenty swoim krytykom.

14:30 Czesław Siekierski - ekspert z wieloletnim doświadczeniem w resorcie rolnictwa

Kim jest Czesław Siekierski, nowy minister rolnictwa? To polityk i europoseł, z wieloletnim doświadczeniem w programach wspierających rolnictwo. Obejmie branżę, w której kryzys zbożowy mógł mieć wpływ nawet na wyniki wyborów parlamentarnych.

14:28 W przeciwieństwie do wystąpienia sprzed 16 lat Donald Tusk nie składał w trzygodzinnej przemowie setek obietnic

Tym razem przedstawił raczej opowieść o Polsce, jaką chciałby zbudować. Dlatego przetykał swe wystąpienie symbolami. Pierwszym było nadanie symbolicznej nazwy nowemu układowi rządzącemu: „Koalicji 15 października”. To politycznie sprytne zagranie, bo jeśli nazwa się przyjmie, będzie dla KO, Trzeciej Drogi i Lewicy odwołaniem do gigantycznego mandatu demokratycznego, jaki dostały od wyborców siły popierające ten rząd - pisze zastępca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej", Michał Szułdrzyński.

14:17 Tusk: Nikt w Polsce nie będzie handlował wizami

Rząd Koalicji 15 Października zapowiada ochronę polskich granic przed nielegalną imigracją – we współpracy z Unią Europejską. Ukróci też niekontrolowaną migrację wywołaną aferą wizową.

14:12 Sejm wznawia obrady, posłowie będą zadawać pytania.

Samo zadawanie pytań zajmie cztery godziny. Potem jeszcze na pytania odpowie Donald Tusk. Po pytania i odpowiedzi premiera odbędzie się głosowanie wotum zaufania dla rządu Tuska.



14:08 Marzena Okła-zajmie się polityką senioralną

Marzena Okła-Drewnowicz ma zostać ministrą ds. polityki senioralnej. Jest posłanką Koalicji Obywatelskiej, to jej piąta kadencja w parlamencie.

14:07 Nowa minister pracy gotowa do pracy

"Pracę doceniamy" - pisze Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w serwisie X.



13:59 Jakie zadania stoją przed nowym ministrem infrastruktury

Dariusz Klimczak, nowy minister infrastruktury, musi uwolnić spółki PKP od nominatów PiS i wyciągnąć kolej z inwestycyjnej zapaści.

13:52 Kim jest nowy minister finansów?

Andrzej Domański, współautor programu gospodarczego Koalicji Obywatelskiej i poseł tej partii zostanie szefem resortu finansów. Ale nie będzie pełnił funkcji wicepremiera w gabinecie Donald Tuska.

13:48 Symboliczna zmiana nazwy resortu pracy

To symboliczny gest, ale niezwykle ważny. W nazwie resortu rodziny i polityki społecznej znajdzie się też praca - pisze Paulina Szewioła.



13:47 Tusk: Nie mogę słuchać polityków, którzy mówią coś o zmęczeniu sytuacją w Ukrainie

Powinniśmy głośno i zdecydowanie domagać się mobilizacji świata Zachodu do pomocy Ukrainie w tej wojnie. Nie ma dla takiego myślenia żadnej alternatywy - powiedział w exposé Donald Tusk. - Już nie mogę słuchać polityków – europejskich, z państw Zachodu – którzy mówią coś o zmęczeniu sytuacją w Ukrainie - dodał.

13:44 Kaczyński o exposé: Została przedstawiona polityka, której istotą jest zemsta i oszukania społeczeństwa

Prezes PiS stwierdził też, że kandydatura Radosława Sikorskiego na szefa MSZ jest "fatalna".



13:43 15-minutowa przerwa w obradach Sejmu

Po przerwie rozpocznie się sesja pytań, na które potem odpowie Tusk.



13:41 Szymon Hołownia: Do pytań zgłosiło się 254 posłów i posłanek

- Cieszy, że to exposé budzi tak duże zainteresowanie, wczoraj to zainteresowanie było nieco mniejsze - oświadczył Hołownia. Marszałek Sejmu zapowiedział, że na pytanie każdy z posłów będzie miał minutę, a głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Tuska ma odbyć się najwcześniej o 19. Sejm ma zakończyć obrady ok. 23-24.



13:34 W imieniu koła Kukiz'15 przemawia poseł PiS, Marek Jakubiak

Jakubiak przekonuje, że Polska to "najpiękniejsza kobieta na świecie".



13:33 Bosak zapowiada, że Konfederacja będzie opozycją wobec rządu Donalda Tuska

13:29 Premier Tusk: wakacje od składek ZUS z działalności już w styczniu

Premier Donald Tusk w swoim eposé zapowiedział, że jedno z rozwiązań, którym są żywo zainteresowane osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, nowy rząd będzie chciał wprowadzić już na początku 2024 roku.

13:28 Tusk: Nie będzie przymusowych wywłaszczeń

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie dokładnie przeanalizowany przez ministra infrastruktury, Dariusza Klimczaka przy współpracy pełnomocnika rządu ds. CPK - powiedział premier Donald Tusk.

13:27 Krzysztof Bosak do PiS: Trzeba was z urzędów pousuwać

- Natomiast wy w tą rolę (mesjaszy) nie wchodźcie - apeluje do nowej większości Bosak.



13:26 Exposé premiera komentuje Ewa Szadkowska

Decyzje jeszcze nie zapadły i wszystkie scenariusze wciąż są w grze. A neosędziowie, przynajmniej na razie, nie mogą spać spokojnie - pisze dziennikarka działu prawnego "Rzeczpospolitej".



13:24 Exposé premiera komentuje Tomasz Pietryga

Donald Tusk podkreślał znaczenie demokratycznego państwa prawa i wspólnoty. Jednak brakowało zapowiedzi konkretnych działań. Nie wiemy, jak Tusk planuje przywrócić ład w Trybunale Konstytucyjnym, Krajowej Radzie Sądownictwa czy sądach powszechnych - pisze zastępca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej".



13:21 W imieniu Konfederacji głos zabiera Krzysztof Bosak

- My nie oczekujemy od rządu żadnego nowego mesjanizmu. Tu nie potrzeba ratować republiki. Tu nie potrzeba uczyć społeczeństwa czym jest demokracja. Tu potrzeba dobrego rządzenia - mówił Bosak, który następnie zarzucił Tuskowi "ogólniki, patos i granie na emocjach".



13:20 Izabela Leszczyna zna się na finansach, ale pokieruje Ministerstwem Zdrowia

W gospodarowaniu budżetem Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, ma akurat doświadczenie, bo w latach 2013-2015 pełniła funkcję wiceministra finansów. Teraz też obstawiano, ze trafi do resortu finansów – tym bardziej, że przez okres kadencji PiS, komentowała kwestie finansowe. Tak się jednak nie stało, bo fotel ministra finansów otrzymał Andrzej Domański.

13:10 W imieniu Lewicy głos zabiera Anna-Maria Żukowska

- Są tacy, którzy na taki rząd czekali całe swoje życie. Wyrosło całe pokolenie, które nie znało innego premiera niż premier Morawiecki. Ale te czasy się skończyły. Wyborcy zdecydowali - oświadczyła Żukowska.



13:08 Kosiniak-Kamysz zapowiada "silną Polskę bez zamordyzmu" i "patriotyzm bez zadęcia"

- To jest nasze zobowiązanie - stwierdził.



13:02 Kosiniak-Kamysz w Sejmie: Dla nas nasze bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin żyjących z uprawy i hodowli jest bardzo ważne

Kosiniak-Kamysz zapowiada "zwiększenie promocji polskiej żywności za granicą". Polską żywność Kosiniak-Kamysz nazywa "skarbem narodowym".



13:01 Grzegorz Siemionczyk: Tusk próbuje połączyć ogień i wodę

Premier Donald Tusk zapowiada, że jego rząd nie odbierze Polakom niczego, co dali im poprzednicy, a jednocześnie zrealizuje wszystkie swoje obietnice i zapewni stabilność finansów publicznych. Łatwiej powiedzieć niż zrobić.

12:58 W imieniu PSL głos zabiera prezes tej partii, Władysław Kosiniak-Kamysz

- Koalicja 15 października to koalicja wartości i konkretów - stwierdził wicepremier w rządzie Tuska.



12:57 Sławomir Mentzen: Tusk nie złożył prawie żadnych obietnic

"Teraz pewnie nie będzie nic robił, żeby nie było go za co krytykować" - napisał lider Nowej Nadziei.



12:51 Kim jest Paulina Hennig-Kloska, nowa minister Klimatu i Środowiska?

„Przeszła już bardzo poważny test, sprawdziliście już w boju, że jest kobietą dzielną, odporną na ataki, kompetentną” – powiedział Donald Tusk przedstawiając w czasie exposè kandydaturę Pauliny Hennig-Kloski na stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska.

12:49 W imieniu klubu Polski 2050 głos zabiera Michał Kobosko

Kobosko mówi o postulatach Polski 2050. - Dość partyjniactwa - deklaruje. Kolejne postulaty to "Kościół i władza na swoje miejsce", "Polska na pokolenia nie na kadencje" oraz "Rząd różnych Polaków".



12:38 W imieniu klubu KO głos zabiera Małgorzata Gromadzka

Gromadzka podkreśla, że jest sejmową debiutantką. - Dzisiejszy dzień, powołanie rządu pana Donalda Tuska, to dla mnie symbol prawdziwej zmiany - stwierdziła.



12:36 Bartkiewicz: Donald Tusk próbuje odbudować entuzjazm z 15 października

PiS, przedłużając tak bardzo, jak to było tylko możliwe, proces przekazania władzy nowej większości, chciał pozbawić Donalda Tuska i jego gabinet miesiąca miodowego. Jednak wygłaszając exposé, Donald Tusk zrobił wiele by do tego entuzjazmu powrócić - pisze publicysta "Rzeczpospolitej".



12:34 Dariusz Wieczorek nowym ministrem nauki

Jak wynika z informacji podanych na jego stronie, Dariusz Wieczorek grał na perkusji w zespole Vinders, jest też zapalonym kibicem Pogoni Szczecin i fanem Perfectu.

12:28 W imieniu klubu PiS głos zabiera Mariusz Błaszczak

- Przed chwilą usłyszeliśmy bardzo ostre przemówienie - oświadczył Błaszczak.



12:24 Donald Tusk zakończył wystąpienie

Tusk zakończył wystąpienie słowami "szczęśliwej Polski już czas".



12:23 Donald Tusk zapowiada, że będzie "składał co miesiąc" sprawozdania "od serca Polkom i Polakom"

- Chciałbym się zobowiązać, że każdego miesiąca, gdzieś w Polsce, w sposób otwarty, publicznie, znajdę czas, by wyspowiadać się w imieniu mojego rządu z tego co zrobiliśmy - oświadczył.



12:21 30 proc. podwyżki dla nauczycieli

– Już od 1 stycznia 30 proc. podwyżki dostaną nauczyciele. Będzie też 20-proc. podwyżka płac dla pracowników budżetówki – mówił Tusk. – Będzie też babciowe – dodał.

12:19 Tusk przywołuje badania CBOS, z którego wynika, że najwięcej Polaków od 30 lat uważa, że ma wpływ na sprawy kraju

- Sądzi tak teraz, po 15 października, 54 proc. obywateli. A w poprzednim badaniu takie poczucie miało 26 proc. obywateli - oświadczył Tusk.



12:17 Tusk dziękuje Sejmowi za wybór na premiera

- Bardzo zależało mnie na tempie. Wiecie dlaczego. Wiecie jak ważne są dni godziny - stwierdził.



12:15 Dariusz Wieczorek będzie ministrem nauki

Tusk zapomniał wymienić nazwisko ministra. Przyznaje że to wpadka, ale mówi, że dzięki niej "lepiej zapamiętają prezentację ministra".



12:13 Maciej Berek będzie członkiem Rady Ministrów odpowiedzialnym za proces legislacji

12:13 Ministrem ds. UE będzie Adam Szłapka

12:11 Bartłomiej Sienkiewicz będzie ministrem kultury i dziedzictwa narodowego

Tusk przypomniał, że Sienkiewicz jest prawnukiem Henryka Sienkiewicza.



12:09 Tomasz Siemoniak ministrem-koordynatorem służb specjalnych

12:07 Czesław Siekierski ministrem rolnictwa w rządzie Donalda Tuska

- Kwintesencja polskiego ruchu ludowego - ocenił go Tusk.



12:05 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ministrem funduszy i polityki regionalnej

- Pani minister ma wiele kompetencji. Jej doświadczenie międzynarodowe będzie w zarządzaniu tym urzędem bardzo przydatne - oświadczył Tusk.



12:04 Marzena Okła-Drewnowicz będzie odpowiadała w rządzie za politykę senioralną

12:03 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - kim jest nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Podczas swojego expose Donald Tusk zapewniał, że ministerstwo rodziny, pracy o polityki społecznej będzie gwarantem poprawy sytuacji pracowników oraz praw kobiet.

12:01 Ministrem sportu będzie Sławomir Nitras

12:00 Barbara Nowacka będzie ministrem edukacji w rządzie Tuska

- Wystarczy na chwilę zamknąć oczy i przypomnieć sobie - minister Czarnek i minister Nowacka. I wszystko jasne - powiedział Tusk.



11:59 Ministrem zdrowia będzie Izabela Leszczyna

- Kluczową sprawą w skutecznej ochronie zdrowia jest mądre dysponowanie finansami publicznymi - podkreślił Tusk.



11:58 Katarzyna Kotula obejmie stanowisko minister ds. kobiet

- Nie ma dla mnie ważniejszej sprawy niż prawa kobiet i równość wobec prawa - zadeklarował Tusk.



11:56 Tusk: Przyszłość CPK rozstrzygnie się w Polsce w sposób transparentny

- Bez jakichś dziwnych sytuacji, które towarzyszą od początku tego projektu. Będą w tym uczestniczyli wybitni i bezstronni eksperci. Będzie to projekt, który będzie służył Polkom i Polakom w sposób najbardziej racjonalny - zapowiedział Tusk.



11:53 Ministrem infrastruktury zostanie Dariusz Klimczak

Tusk oświadczył, że rozmawiał z przyszłym ministrem na temat przyszłości CPK. - Żadna inwestycja w Polsce nie będzie inwestycją, która doprowadza do rozpaczy polskie rodziny - mówił w Sejmie premier.



11:52 Krzysztof Hetman ministrem rozwoju i technologii

Krzysztof Hetman jest politykiem, który rozumie znaczenie funduszy europejskich - mówił Tusk.



11:51 Tusk: Polska nie będzie śmietniskiem Europy, nie będzie płonących składowisk

- Czarny obraz zatrutej Odry, lasów, które znikały na naszych oczach - to się skończyło - mówił premier.

11:51 Tusk: Chcę, by Polki i Polacy zobaczyli jak wygląda prawdziwy las

- Las to nie jest gospodarka drewnem. Las to nasz święty zasób narodowy - mówił premier.



11:48 Paulina Hennig-Kloska będzie kierowała Ministerstwem Klimatu i Środowiska

- Przeszła już bardzo poważny test, sprawdziliście już w boju, że jest kobietą dzielną, odporną na ataki, kompetentną - mówił Tusk nawiązując do kontrowersji wokół ustawy o mrożeniu cen energii.



11:47 Pracami KPRM będzie kierował Jan Grabiec

11:47 Donald Tusk ogłosił, że ministrem sprawiedliwości w jego rządzie będzie prof. Adam Bodnar

Jego zadaniem będzie "przywrócenie rządów prawa w Polsce".

11:43 Ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Do nazwy resortu wraca słowo "praca".



11:42 Prof. Marzena Czarnecka zostanie ministrem przemysłu

Nowy resort powstanie na Śląsku.



11:41 Borys Budka będzie ministrem aktywów państwowych

11:39 Agnieszka Buczyńska będzie odpowiedzialna w rządzie za społeczeństwo obywatelskie

Tusk poinformował o wejściu do rządu posłanki Polski 2050.



11:37 Ministrem finansów będzie Andrzej Domański

- Jest jednym z kluczowych autorów "100 konkretów" - podkreślił Tusk.



11:34 Ministrem sprawiedliwości będzie Adam Bodnar

Tusk poinformował, że były RPO stanie na czele resortu sprawiedliwości.



11:33 Tusk poinformował, że szefem MSWiA będzie Marcin Kierwiński

- Przez ostatnie dni pracowaliśmy nad zapewnieniem bezpieczeństwa na granicy polsko-ukraińskiej w związku z blokadą. Szybko znajdziemy z tej sytuacji dobre dla wszystkich rozwiązanie - zapowiedział Tusk.



11:32 Tusk zapowiada, że po wizycie w Brukseli uda się do Tallina

W stolicy Estonii Tusk spotka się z przywódcami państw bałtyckich.



11:30 Tusk poinformował, że szefem MSZ będzie Radosław Sikorski

- Tak, przywiozę z Brukseli te upragnione miliardy euro - deklaruje przy okazji.



11:28 Tusk poinformował, że Krzysztof Gawkowski będzie wicepremierem i ministrem ds. cyfryzacji

Fakt, iż Gawkowski będzie wicepremierem, wynikał z umowy koalicyjnej.



11:24 Tusk przedstawia członków rządu

Na początku mówi, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie wicepremierem i ministrem obrony narodowej.



11:23 Tusk do posłów PiS: Cały czas słyszę z tamtej strony o "ośmiu gwiazdkach". Lubicie to?

- Mnie nawet do głowy by nie przyszło, by o tym pomyśleć - zapewnił premier.



11:21 Donald Tusk zapowiada, że odpowie na każde z zadanych mu przez posłów pytań

11:18 Donald Tusk: Wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 30 proc., ten wzrost będzie od 1 stycznia

Wynagrodzenia dla sfery budżetowej wzrosną o 20 proc., tak jak obiecaliśmy. Będzie "babciowe" w tym roku w ramach programu "Aktywna mama" - zapowiedział Tusk.



11:17 Donald Tusk: Nie obawiamy się żadnej z tych obietnic, zostaną zrealizowane

Tusk mówi o "100 konkretach" - obietnicach Platformy z kampanii wyborczej.



11:15 Tusk: Przedsiębiorcy zapłacą podatek dopiero po otrzymaniu środków z zapłaconej faktury

Tusk zapowiada w Sejmie "kasowy PIT".



11:09 Tusk: Nie ruszymy bez wyczyszczenia tej stajni Augiasza

Donald Tusk zapowiada rozliczenie rządu PiS.



11:05 Donald Tusk: W moim państwie nie będzie handlu wizami

Polska granica będzie granicą szczelną - zapowiedział Tusk.



11:03 Tusk mówi o "zagrożeniu niekontrolowaną wędrówką ludów"

- Ja będę proponował, i to będzie także widoczna zmiana, abyśmy umieli precyzyjnie rozróżnić narzędzia, metody działania, które służą umacnianiu suwerenności narodowej Polski od narzędzi na rzecz wspólnoty europejskiej czy globalnej - mówił nowy premier.



11:03 Donald Tusk: Będziemy głośno i zdecydowanie domagać się pełnej mobilizacji wolnego świata, świata Zachodu, na rzecz pomocy Ukrainie w wojnie (z Rosją - red.)

Nie ma dla takiego myślenia żadnej alternatywy - oświadczył Donald Tusk. - Zadaniem Polski, zadaniem nowego rządu, zadaniem nas wszystkich jest głośno, stanowczo domagać się od całej wspólnoty Zachodu pełnej determinacji w pomocy Ukrainie w tej wojnie. Będę to robił od pierwszego dnia - zadeklarował premier.

10:56 Tusk: Nie mogę słuchać polityków mówiących o zmęczeniu sytuacją na Ukrainie

- Oni mówią w twarz prezydentowi Zełenskiemu, że nie mają siły. Zadaniem Polski, nowego rządu, jest głośno, stanowczo domagać się od Zachodu pełnej determinacji w pomocy Ukrainie w tej wojnie - oświadczył Tusk.



10:53 Tusk: Samotna Polska to Polska narażona na ryzyka

- Wzywam wszystkich, abyście pomogli rządowi w odbudowanie pozycji Polski, tak aby to Polska decydowała jak ma wyglądać UE. I my to naprawdę zrobimy - oświadczył premier. - Żadne próby zmian traktatów, które są wbrew naszym interesom, to nie wchodzi w rachubę - dodał Tusk. - Mnie nikt nie ogra w UE - zapewnił.



10:52 Tusk: Przestańmy udawać, że zagrożeniem dla Polski są nasi sojusznicy z UE i NATO

- To ryzykowna gra, żeby nie powiedzieć szalona. Chyba wszyscy wiemy co by się stało, gdyby Rosja zatryumfowała w konflikcie (na Ukrainie) - oświadczył premier.



10:50 Tusk zapowiada, że Polska będzie sojusznikiem USA

Jednocześnie zapowiada, że Polska "odzyska swoją rolę lidera UE".



10:48 Donald Tusk: Jeśli będziemy podzieleni, to tak jakby było nas dwa razy mniej

- To tak jakby Polska była o połowę mniejsza - oświadczył Tusk.



10:43 Tusk przypomina słowa papieża o "solidarności, która nigdy nie jest jeden przeciw drugiemu"

"Solidarność to zawsze jeden z drugim" - mówił Tusk dodając, że trzeba "wyciągnąć z tego głębokie wnioski".



10:42 Donald Tusk: Kocham moją ojczyznę, Polskę, bez pamięci

- Nie wyobrażam sobie polityki bez miłości - powiedział premier.



10:41 Donald Tusk: Ja pamiętam słowa naszego papieża, który prosił, by nie budować mu pomników-

- Pamiętam te słowa, które wygłosił w Sopocie i które powinny być dla nas osobistym motto. To były słowa o tym, że nie ma solidarności bez miłości - kontynuował Tusk.



10:37 Donald Tusk wspomina zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

- Nie mogę wyrzucić z pamięci tego momentu, gdy mówił o Gdańsku jako o miejscu szczodrym, hojnym - mówił Tusk wspominając dzień w którym Adamowicz został śmiertelnie ugodzony nożem w czasie finału WOŚP.



10:35 Oto skład rządu Donalda Tuska

10:34 Tusk przypomina, że Szczęsny wezwał do przebudzenia tych, którzy popierają PiS

"Proszę was jednak, pamiętajcie, że wyborcy PiS to także nasze matki, bracia, przyjaciele i koledzy. Nie chodzi o to, by toczyć z nimi wojnę (...) ani nawrócić ich. Ale o to, by swoje poglądy realizowali zgodnie z prawem" - czyta Tusk.



10:29 Tusk czyta manifest z protestem przeciwko łamaniu wolności obywatelskich

Manifest "Zwykłego, szarego człowieka" napisał Piotr Szczęsny, którzy w proteście dokonał samospalenia.



10:25 Tusk mówi, że nową koalicję rządzącą będzie nazywać "koalicją 15 października"

- 15 października był zwieńczeniem procesu narodowego odrodzenia, którego byliśmy uczestnikami, niektórzy świadkami, a niektórzy przeciwnikami. O tych ostatnich nie będę wiele mówił - stwierdził Tusk.



10:23 Tusk dziękuje "tym wszystkim, którzy przez te lata nie zwątpili w to, że Polska może być lepsza"

- Że Polska może być, bo na to zasługuje, najlepszym miejscem na ziemi. Chciałbym podziękować Polsce, jestem bardzo dumny, z Polek i Polaków za to, że w kluczowej chwili potrafiliśmy się w nadzwyczajny sposób zmobilizować. Wszyscy - oświadczył premier. - Dzięki wam, ta kluczowa chwila stała się momentem dziejowym. Jestem przekonany, że 15 października dołączy do ważnych dat w naszym kalendarzu - dodał.



10:22 Tusk: Polska zatraciła powagę debaty publicznej

- Trudno nam było, i mówię to o nas wszystkich, czasami wydobyć z siebie ton powagi i pełnej odpowiedzialności, która spoczywa na nas wszystkich w tych jakże trudnych czasach - mówił premier.



10:20 Szymon Hołownia prosi o zabranie głosu Donalda Tuska

Donald Tusk zaczyna wygłaszać exposé. Przypomina, że pierwsze wygłosił 16 lat temu.



10:18 Drugi wniosek składa Antoni Macierewicz

- Dzisiaj spotykamy się 12 grudnia, dzień przed rocznicą zbrodni stanu wojennego. Proszę o uczczenie wysoką izbę o uczczenie pamięci tych, którzy zostali zamordowani przez przestępców partii komunistycznej - mówi Macierewicz.



10:16 Zgłoszono dwa wnioski formalne

Pierwszy przedstawia Grzegorz Braun.



10:13 Szymon Hołownia wznawia posiedzenie Sejmu

Marszałek Sejmu wita "prezesa Rady Ministrów" Donalda Tuska i byłych prezydentów - Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego, którzy zajęli miejsce na galerii.



10:08 Na sali obrad Sejmu pojawił się Jarosław Kaczyński

Kaczyński zajął miejsce w sejmowych ławach.



10:07 Szymon Hołownia zapewnia, że każdy będzie mógł się zapisać do zadania pytania premierowi Tuskowi

Czas na pytania będzie jednak ograniczony - oświadczył marszałek Sejmu.



10:05 Donald Tusk jest już na sali sejmowej

Za chwilę rozpocznie się posiedzenie Sejmu, na którym Tusk wygłosi exposé.

10:04 Przydacz: Media publiczne? Obóz lewicowy i liberalny chce zawłaszczyć przekaz medialny

Nie może być tak, że w mediach publicznych będą zasiadać tylko przyjaciele Tuska i Sienkiewicza i tacy też będą dziennikarze, jak przed 2015 r., kiedy prezentowali arogancką postawę wobec posłów, z którymi się nie zgadzali, i serwilistyczną postawę względem rządzących - powiedział w Programie 1 Polskiego Radia Marcin Przydacz. - Obóz lewicowy i liberalny chce zawłaszczyć przekaz medialny i sposób komunikacji z ludźmi, aby było jak najmniej perspektywy konserwatywnej i centroprawicowej - dodał.

09:56 Szymon Hołownia o słowach Jarosława Kaczyńskiego: Akt chamstwa

- Miałem ochotę powiedzieć panu Kaczyńskiemu, ale jestem dobrze wychowany: uwolnijcie nas wreszcie z tych swoich obsesji sprzed 70 lat, dajcie nam żyć, dajcie żyć naszym dzieciom - powiedział Szymon Hołownia, komentując incydent w Sejmie.

09:52 Katarzyna Lubnauer o exposé Mateusza Morawieckiego: To było endposé

- Tamto exposé było fejkowym exposé, było tak naprawdę endposé. Natomiast dzisiejsze exposé będzie o przyszłości, o tym jaka będzie Polska Donalda Tuska - powiedziała w rozmowie z TVN24 Katarzyna Lubnauer.

09:37 Jabłoński: Słowa Kaczyńskiego o „niemieckim agencie”? Smutna prawda. Donald Tusk prowadził politykę w interesie Niemiec

Poseł PiS Paweł Jabłoński poproszony został w RMF FM o komentarz do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że „Donald Tusk jest niemieckim agentem”. - Uważam, że to jest sformułowanie niewłaściwe wtedy, gdy nie jest oparte na faktach. Gdy jest oparte na faktach, niestety jest to smutna prawda. Donald Tusk prowadził politykę w interesie Niemiec, która była sprzeczna z interesem Polski - powiedział polityk.

09:29 Czy Mateusz Morawiecki uroczyście przekaże urząd Donaldowi Tuskowi?

Rzecznik odchodzącego rządu Piotr Müller powiedział, że nie zostało to jeszcze rozstrzygnięte i że "nie ma tradycji w tym zakresie".

09:25 Magdalena Biejat: Wczoraj PiS, które znamy, skończyło się

- Premier dwoił się i troił, aby zakończyć - przynajmniej retorycznie - wojnę polsko-polską, a potem wyszedł Jarosław Kaczyński na mównicę i wszystko przekreślił jednym zdaniem praktycznie. Jarosław Kaczyński żyje w przyszłości, w świecie, który już nie interesuje większości Polaków, który dla większości Polaków jest wręcz niezrozumiały - mówiła wicemarszałek Senatu w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską. - Co roku pełnoletność osiągają kolejne pokolenia ludzi, którzy nawet nie rozumieją o czym on mówi, dlaczego się unosi i skąd jego emocje się biorą. Kaczyński nie przedstawia żadnej wizji PiS, to co wczoraj przedstawił to brak wizji i kierowanie się emocją - dodała.

09:06 Ambasador USA gratuluje Tuskowi

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski w mediach społecznościowych pogratulował Donaldowi Tuskowi wyboru na stanowisko premiera. "Czekamy na kontynuację naszego silnego partnerstwa z nowym rządem" - oświadczył.

08:30 Marek Suski zarzuca nowej większości łamanie reguł demokracji

Dowodem na to ma być niedopuszczenie Zbigniewa Ziobry do pracy w żadnej sejmowej komisji - wynika z wypowiedzi Suskiego.



07:54 Krzysztof Gawkowski zapowiada, że Donald Tusk w exposé będzie mówił o ministrach i o planach swojego rządu

- Będzie prezentacja ministerialna, obszarowo i resortowo. To jest inne exposé niż przez ostatnie 34 lata. Mamy pierwszy raz w historii Polski, gdy mamy drugi krok konstytucyjny. Myślę, że Donald Tusk połączy obszary z wizją przyszłego rządu. Powie o ministrach i ministerstwach - zapowiedział przyszły wicepremier. - Myślę, że Donald Tusk doceni wszystkie środowiska i powie, że w tej koalicji jest miejsce dla każdego - dodał.

07:24 Rekordowa liczba wyświetleń poniedziałkowego posiedzenia Sejmu na YouTube

1/6 wszystkich wyświetleń 917 filmów zamieszczonych na kanale Sejmu na YouTube od 2017 roku zanotowano 11 grudnia.



06:50 O wydarzeniach z 11 grudnia w Sejmie pisze w "Rzeczpospolitej" Michał Kolanko

Tego dnia upadł w Sejmie rząd Mateusza Morawieckiego i po raz pierwszy odkąd w Polsce obowiązuje konstytucja z 1997 roku to parlament, w tzw. drugim kroku konstytucyjnym, wybrał premiera.



06:47 "The Guardian" pisząc o wyborze Tuska na premiera przez Sejm zwraca uwagę na rekordowe zainteresowanie kanałem Sejmu na YouTube

Brytyjski dziennik pisze, że nie które posiedzenia Sejmu obserwuje w internecie ponad milion osób.



06:46 Po zaprzysiężeniu Donald Tusk uda się na szczyt UE do Brukseli

Jednym z pierwszych zadań, które chce zrealizować Tusk jako premier, jest odblokowanie miliardów euro z Funduszu Odbudowy dla Polski.



06:45 Z kolei w środę, o godzinie 9, Andrzej Duda dokona zaprzysiężenia rządu Tuska

W poniedziałek, ok. godziny 22:00, prezydent przyjął dymisję rządu Mateusza Morawieckiego.



06:43 O godzinie 10:00 w Sejmie exposé wygłosi Donald Tusk

Będzie to drugie exposé wygłoszone w Sejmie X kadencji - pierwsze wygłosił w poniedziałek Mateusz Morawiecki, który nie uzyskał dla swojego rządu wotum zaufania.