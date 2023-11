Jednak Berkowicz nie jest jedynym z nowych członków komisji z wyrokami na sumieniu. Innym jest Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. W ubiegłej kadencji komisja jej nie ukarała, ale w jeszcze poprzedniej zrobiła to dwukrotnie. Posłanka otrzymała upomnienie i zwrócono jej uwagę za wpisy na Twitterze, m.in. za nazwanie premiera Morawieckiego „dzbanem”.

Dlaczego właśnie te osoby trafiły do komisji? – Nie mam wątpliwości co do nieposzlakowanej opinii Joanny Scheuring-Wielgus – mówi nam szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, zaś przedstawiciele Konfederacji w ogóle nie chcą komentować tej sprawy.

Znikome kompetencje Komisji Etyki

– Postanowiliśmy uszanować autonomię klubów – mówi szefowa Komisji Etyki Katarzyna Izabela Mrzygłocka z KO (kierownictwo jest rotacyjne). – Jeśli którykolwiek z posłów zasiadających w komisji zostanie w tej kadencji przez nią ukarany, straci w niej członkostwo – zastrzega.

Inne wytłumaczenie ma ekspert Fundacji Batorego Krzysztof Izdebski. – Komisja Etyki jest traktowana coraz bardziej po macoszemu. Ma znikome kompetencje, a jej uchwały nie robią wrażenia ani na politykach, ani na wyborcach – twierdzi.

Czytaj więcej Polityka Witek z zastępcami anulowała kolejne kary dla posłów PiS Marek Suski i Barbara Bartuś nie są już winni zajścia z Klaudią Jachirą w Sejmie – uznało prezydium Sejmu, które w tej kadencji masowo uchyla kary, nakładane na polityków PiS przez Komisję Etyki Poselskiej.

Jego zdaniem było widać to w minionych kadencjach, gdy u władzy było PiS. Komisja Etyki była jedyną w Sejmie, w której większość miała opozycja. Politycy PiS często zarzucali więc jej stronniczość, a od jej uchwał masowo odwoływali się do prezydium Sejmu, w którym większość miała ich własna partia. Prezydium zazwyczaj uchylało uchwały, za to samo niejako wyręczało Komisję Etyki, nakładając na posłów, głównie opozycji, kary za naruszenie powagi Sejmu. Były o wiele bardziej dotkliwe niż uchwały Komisji Etyki, bo miały charakter finansowy.