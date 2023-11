Koalicja bierze Sejm. Hołownia - marszałkiem, Witek poza prezydium

Nie jest jasne, w jakiej formie program zostanie zaprezentowany, ani też czy dojdzie do tego, że Morawiecki przedstawi nową Radę Ministrów i wygłosi exposé. Jedno jest w miarę pewne – program na teoretyczną trzecią kadencję zostanie w tej czy innej formie wygłoszony. – Ten program będzie trudny do odrzucenia przez opozycję – zastrzega jeden z naszych informatorów z Klubu PiS.

Czytaj więcej Polityka Elżbieta Witek nie została wicemarszałkiem Sejmu Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu. W głosowaniu posłowie odrzucili tę kandydaturę.

Plan prezydenta

Zanim doszło do wyboru Szymona Hołowni, swoje wystąpienie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył w nim kierunki kohabitacji z nową sejmową większością.

Czytaj więcej Komentarze Zuzanna Dąbrowska: Wystąpienie Andrzeja Dudy w Sejmie – prezydent jak lider opozycji Przemówienie głowy państwa na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu w nowej, X kadencji zawierało wiele treści wzniosłych i patriotycznych. Ale wszędzie tam, gdzie Andrzej Duda poruszał konkretne sprawy – brzmiało jak mowa lidera opozycji.

Z jednej strony prezydent zadeklarował współpracę z nowym parlamentem. Z drugiej jednak podkreślił, że nie zawaha się korzystać z prawa do wetowania ustaw czy też do kierowania ich do Trybunału Konstytucyjnego. – Będę stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich ośmiu lat – podkreślił. Andrzej Duda zapowiedział też, że nie zgodzi się na naruszanie jego prerogatyw, co zostało odebrane przez opozycję jako zapowiedź blokowania naprawy praworządności.