Prawica dla opornych: rozważania osadzone w realiach nowoczesnego świata

Tym pytaniem o współczesność i związane z nią niepokoje Michał Szułdrzyński rozpoczyna swoje rozważania poświęcone myśli prawicowej w książce pt. PRAWICA DLA OPORNYCH. Premiera publikacji już 2 listopada 2023 r.

- Stawiam w tej książce tezę, że główne zasady, na których oparta była myśl prawicowa czy konserwatywna w ostatnich latach, uległy znaczącej erozji. Prawica (nie tylko zresztą ona) znalazła się w sytuacji, w której to, co stanowiło o jej tożsamości, wyparowało, podobnie jak cały stary porządek świata. Owszem, można iść do muzeum, zobaczyć, jak kiedyś wyglądały mieszkania, domy, stroje, ale potem wychodzimy na ulicę – i wszystko jest inne, nowe, nie przypomina niczego, co znali nasi dziadkowie. A wraz z rewolucją technologiczną zmiany nieustannie przyspieszają – pisze we wstępie książki, Michał Szułdrzyński

Opartą na tradycji i więzi z przeszłością ideę autor PRAWICY DLA OPORNYCH osadza więc w dynamicznych realiach nowoczesnego świata. Zastanawiając się, czy w tak zmiennych warunkach wartości konserwatywne są nam jeszcze do czegoś potrzebne, odnosi się do aktualnych zjawisk społecznych – takich jak zanik religijności, dyskusje dotyczące zmian klimatycznych czy wokeizm – które w ostatnich latach organizują debatę polityczną zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Pomimo ideowego kryzysu prawicy autor dostrzega rozwiązania, które pozwolą jej stać się atrakcyjną odpowiedzią na nową rzeczywistość i jednocześnie uchronią ją przed radykalizmem oraz fanatyzmem.

PRAWICA DLA OPORNYCH to drugi tytuł z serii publikacji Wydawnictwa RM. Jesienią 2022 roku ukazała się książka Tomasza S. Markiewki, LEWICA DLA OPORNYCH, w której autor w charakterystycznym dla siebie, klarownym stylu, podejmuje próbę zdefiniowania czym jest współczesna lewica, gdzie sięgają jej korzenie i jakie stoją przed nią wyzwania.