Czy Polska ułatwi reformy UE

Jedną z najważniejszych kwestii, jaką mogłyby się zająć trzy kraje należące do tego formatu, jest reforma Unii. Co prawda decyzja w tej sprawie nie tylko wymaga jednomyślnego poparcia wszystkich przywódców UE (Tusk ma tu więc prawo weta), ale i nie nastąpi szybko. Thu Nguyen, zastępczyni dyrektora bliskiego Macronowi Instytutu Delorsa, która uczestniczyła w przygotowaniu raportu o reformie Unii, przyznała portalowi Euroactiv, że lansowany przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela termin gotowości Wspólnoty do przyjęcia nowych państw członkowskich w 2030 r. jest „optymistyczny”. Ale podkreśliła też, że wynik wyborów w Polsce znosi jedną z „przeszkód” na drodze do przeprowadzenia takich zmian.

W minionym tygodniu w Polskim Radiu Antoni Macierewicz ostrzegł, że „UE i formacja Donalda Tuska rozpoczęły realizację decyzji o likwidacji niepodległości Polski”. 75-letni polityk komentował w ten sposób raport AFCO. Nie przez przypadek to kraje Europy Środkowej, a także Szwecja i Dania, które w Unii są relatywnie niedawno, mają największe obawy przed przekazaniem nowych kompetencji Brukseli. Jednak porażka PiS sygnalizuje, że w Polsce następują stopniowe, ale jednak widoczne zmiany. 34 lata po upadku komunizmu nasz kraj jest już bardzo blisko osiągnięcia poziomu życia Hiszpanii. Czuje się w Unii pewniej, w mniejszym stopniu widzi w niej zagrożenie.

Prawdopodobieństwo przeprowadzenia reform bardzo wzrosło po tym, jak na początku roku Macron dokonał radykalnej zmiany podejścia do poszerzenia Unii. Francuz uznał, że po rosyjskiej inwazji dotychczasowy plan utrzymania Ukrainy w szarej strefie między Zachodem i Rosją jest nie do utrzymania. Ukraińska akcesja tak do UE, jak i NATO stała się dla Francji nieunikniona. Podobna logika zwyciężyła w Berlinie. Tyle że na szczycie w Granadzie 5 października przywódcy Unii z inicjatywy Macrona, Scholza i gospodarza spotkania Pedro Sáncheza zgodzili się, że przyjęcie Ukrainy będzie powiązane z reformą Unii.

Wielkie linie tych zmian stają się coraz bardziej widoczne. To zasadnicze ograniczenie prawa weta przy podejmowaniu decyzji w Radzie UE w sprawach zagranicznych, tak aby w Unii 35 państw nawet mały kraj działający pod naciskiem obcej potęgi nie mógł paraliżować prac całej zjednoczonej Europy. Chodzi także o usprawnienie pracy Komisji Europejskiej przez zmniejszenie liczby jej członków. Europarlament chciałby przy tej okazji uzyskać równą do Rady UE rolę przy przyjmowaniu całego ustawodawstwa Unii.

Płatnik netto

Polska jest zainteresowana bardziej niż jakikolwiek kraj Unii ukraińską akcesją. Nie będzie więc raczej naśladowała strategii PiS wetowania czego się da w Brukseli, co zepchnęło nasz kraj na margines Wspólnoty. Tym bardziej że z poszerzeniem UE będą się wiązały gigantyczne interesy finansowe dla Polski: jeśli nie poprowadzimy skutecznie rokowań, po przyjęciu Ukrainy do Unii będziemy wpłacać o wiele więcej do kasy Brukseli, niż z niej pobierać, a polscy rolnicy staną wobec ogromnej konkurencji zza wschodniej granicy. Pogodzenie się z koniecznością reformy UE i skuteczne wpływanie na jej kształt wydaje się o wiele lepsze.