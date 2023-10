Białoruś. Wizy narażają Polaków na represje

Nie ustaje nagonka na posiadaczy Kart Polaka, których, grożąc zwolnieniem, władze zmuszają do rezygnacji z tego potwierdzającego przynależność do narodu polskiego dokumentu.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że działacze ZPB wywalczyli odrębną ścieżkę składania wniosków wizowych dla członków prześladowanej przez reżim polskiej organizacji, ale i tak nie omija ona centrów wizowych w różnych miastach Białorusi, w zależności od zameldowania. Działają one w Mińsku, Grodnie, Pińsku, Homlu, Baranowiczach, Brześciu, Mohylewie i Lidzie. Jak donosiła kilka dni temu „Gazeta Wyborcza”, powołując się na własne źródła, w jednym z tych centrów dochodziło nawet do zatrzymania ubiegających się o wizy ludzi przez tajniaków z KGB. Pretensje do działalności pośredników mają także działacze mniejszości polskiej.

– Dochodziło do absurdalnych sytuacje, gdy np. dzwoniła pracownica jednego z oddziałów centrum i prosiła o wysłanie listy członków ZPB na papierze firmowym z podpisem przewodniczącego oddziału. Przecież wymienionym w takim dokumencie osobom mogłoby grozić więzienie. Albo robią to nieświadomie, albo to celowa prowokacja – opowiada jeden z naszych rozmówców. W świetle prawa białoruskiego działaczom „niezarejestrowanej organizacji” grozi nawet dwa lata łagrów.

Dane w rękach KGB?

Nasi rozmówcy z mniejszości polskiej na Białorusi przekonują, że polscy dyplomaci od lat próbują na wszelkie sposoby pomagać mieszkającym tam Polakom i w miarę możliwości pewną część wniosków wizowych przyjmują bezpośrednio w konsulacie.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że sprawa była wielokrotnie zgłasza do centrali MSZ w Warszawie. Mniejszość polska wnioskowała m.in. o znalezienie bezpiecznego rozwiązania dla ubiegających się o wizy posiadaczy Karty Polaka oraz działaczy ZPB.