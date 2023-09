Jeszcze inaczej wyglądają proporcje odpowiedzi wśród głosujących na Konfederację. Wśród wyborców tej partii 37 proc. chce przeprosin, 39 proc – wręcz przeciwnie, a 24 proc. nie ma zdania.

Minister twardo zapowiada, że nie ustąpi na krok, i przy okazji w rozmowie z jednym z prawicowych portali podważa sens istnienia wymiaru sprawiedliwości, którym sam kieruje. – Wyrok sądu to nie jest sąd ostateczny. Musimy mieć przed sobą perspektywę sądu ostatecznego, on jest najważniejszy – oświadczył. A to oznacza, że po pierwsze spodziewa się wyroku skazującego, a po drugie, że ziemską sprawiedliwość uważa za nieistotną. Co jest dość osobliwym poglądem jak na ministra sprawiedliwości.

Atak Ziobry akurat na Holland nie jest przypadkowy, tak jak i użyte argumenty oraz wplatanie w sprawę nazistów i Hitlera. Reżyserka pochodzi z polsko-żydowskiej rodziny, jej ojciec był komunistą (popełnił samobójstwo w latach 60.). Ona sama od najwcześniejszych lat nastawiona do systemu opozycyjnie, współtworzyła polskie „kino moralnego niepokoju”, a sama przesiedziała kilka tygodni w czeskim więzieniu po zatrzymaniu w czasie Praskiej Wiosny. Od lat odnosi sukcesy w świecie filmu, o jakich nie śniło się żadnemu twórcy, który nie tylko byłby z PiS związany, ale który powiedziałby o obozie władzy choć jedno dobre słowo.

Taki życiorys to od dziesięcioleci dla środowiska prawicy czerwona (nieprzypadkowo) płachta na byka. Rozpala wszelkie zadawnione kompleksy, odnawia animozje środowiskowe i konflikty między „prawdziwymi Polakami” a „lewicą laicką”. Z tego sporu o osobistą dzielność i zaangażowanie w walkę z dawnym systemem to ta ostatnia wychodzi zwycięsko. A Jarosława Kaczyńskiego, któremu do dziś się wylicza, jak długo spał w niedzielę stanu wojennego – boli to wszystko szczególnie. I dlatego pewnie z uznaniem patrzy na działania Ziobry, swojego zagorzałego epigona.