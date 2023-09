Pomoc „załatwiaczy”

To właśnie niski odsetek przyznawania wiz w danych krajach i przeciągające się tam procedury budują korupcjogenny system wykorzystywany przez pośredników. Taką rolę według prokuratury miał pełnić 25-letni Edgar K. (zatrzymany w kwietniu). K. ma zarzut płatnej protekcji w zamian za korzyść majątkową lub jej obietnicę. Choć nie jest pracownikiem resortu – miał być wskazany przez Wawrzyka do załatwienia w trybie pilnym wiz Schengen dla hinduskiej „ekipy filmowej z Bollywood”. To właśnie dla cudzoziemców z Indii – według portalu – wizy masowo miały być załatwiane za łapówki.

Czy 268 załatwionych w przyspieszonym trybie wiz, o jakich mówi prokuratura, jest ostateczną liczbą? Ze względu na „rozwojowy” charakter śledztwa możliwe, że lista ta się wydłuży.

Okazuje się, że z trójki podejrzanych, których zatrzymano w tym miesiącu, Krzysztof P. i Monika R. mogą wyjść na wolność po wpłaceniu 30 tys. zł poręczenia, a Mariusz G. – były kielecki radny (o jego zatrzymaniu napisała Wirtualna Polska) – po wpłacie 50 tys. zł.

Sędzia Barbara Markowska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, tłumaczy „Rz”, że podejmując taką decyzję, sąd argumentował m.in. tym, że znaczna część materiału dowodowego została już w sprawie zgromadzona.

Pod koniec sierpnia po wpłacie 200 tys. zł kaucji na wolność wyszedł również Edgar K.

– Do Polski nie wrócili Polacy z emigracji, Ukraińcy otrzymują wizy kanadyjskie i niemieckie. Ktoś, przewidując te tendencje, uznał, że można na tym zarobić i ściągać ludzi właśnie z Indii czy Bangladeszu – komentuje całą aferę poseł Biernacki.