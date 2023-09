Kosztowne biura MSZ. 35 tys. złotych miesięcznie za placówkę w Łodzi

Trudno nie powiązać otwarcia Centrum w Łodzi z czerwcowym projektem rozporządzenia MSZ, które rozszerzało katalog obywateli z 20 państw z ułatwionym dostępem do polskiego rynku pracy. MSWiA, a w istocie służby specjalne, zablokowało wejście rozporządzenia w życie. Nie wiadomo dlaczego. Ministerstwo nie odpowiedziało na nasze pytania. Według naszego rozmówcy „chodziło o bezpieczeństwo”, a „te 20 krajów wskazane w rozporządzeniu, to w większości kraje systemowo korupcyjne”.

Według posłów KO za szerszym otwarciem polskich granic dla imigrantów ekonomicznych z krajów azjatyckich i afrykańskich lobbował poseł PiS i wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. Zwracał się w tej sprawie do szefa MSZ Zbigniewa Raua. – Okazuje się, że Polska w ciągu trzech lat stała się, niestety, największym ośrodkiem przerzutu nielegalnych emigrantów zarobkowych w Unii Europejskiej – mówił we wtorek na konferencji poseł Joński. Także we wtorek „Rz” ujawniła, że w UE to Polska od kilku lat wydaje najwięcej wiz pracowniczych.

Czy łódzkie Centrum ruszy?

„Wynajem przedmiotowego lokalu należy postrzegać w kontekście przyszłych działań podejmowanych przez MSZ w tym zakresie i mając na uwadze ograniczenia wynikające z dostępności powierzchni biurowej oraz kosztów najmu tego typu powierzchni w Warszawie” – odpowiada wymijająco MSZ, dodając jednocześnie, że „w przypadku zmiany planów umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron”.