Po roku wojny więcej rosyjskich firm nad Wisłą

Rok temu było to 1120 firm, w tym 903 podmioty wyłącznie obywateli rosyjskich. – Uważam, że to dane zaniżone. Znam przypadki, że w Polsce przedstawiciele kapitału rosyjskiego, dysponując ukraińskim paszportem, dokonują zakupu akcji i udziałów nie niepokojeni przez nikogo. W tym są też spółki rosyjskie w Polsce. To oczywiście działanie kamuflujące – mówi Andrzej Sadowski, ekonomista i prezydent Centrum im. Adama Smitha. Jego zdaniem zarówno służby specjalne, jak i UOKiK powinni dokładnie prześwietlać transakcje przejmowania spółek w Polsce. – Sankcje nie mają charakteru szczelnego, można je zneutralizować, a metoda na słupa jest znana i powszechnie stosowana. Jeśli polskie służby, w tym skarbowe, potrafią przenicować polskiego przedsiębiorcę, życzyłbym sobie, by takiej weryfikacji poddawano firmy powiązane z Rosją – podkreśla Sadowski.

Polskie służby nadal wpisują kolejne podmioty na listę sankcji – zazwyczaj dzieje się tak dopiero po ujawnionych przez dziennikarzy faktach o powiązaniach firm rosyjskich z Kremlem.