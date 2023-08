Co zrobią najemnicy z Grupy Wagnera

Poza Rosją i Białorusią zwarte oddziały najemników są w Afryce. Ale nie dochodzą stamtąd informacje o ich planach. Bez finansowania ze strony Prigożyna wkrótce zabraknie im środków i będą musieli podejmować jakieś działania. Ale dzieli ich od Rosji znaczna odległość i konieczność dokonywania międzylądowań w Syrii, w której działa regularna rosyjska armia.

Walka o aktywa

Rosyjski wywiad wojskowy GRU intensywnie wspiera kolejną firmę najemników Reduta, która najwyraźniej szykuje się do przejęcia „afrykańskich aktywów” nieżyjącego milionera. Miesiąc temu w czasie petersburskiego szczytu Rosja–Afryka doszło do charakterystycznego zdarzenia. Putin kazał przedstawić się członkom rosyjskiej delegacji, by goście z Afryki wiedzieli, kto i za co odpowiada. Kolejny zameldował się im jak wojskowy: Awierianow Andriej, bezpieczeństwo.

Afrykańscy przywódcy dowiedzieli się w ten sposób, kto z ramienia Putina będzie próbował przejąć kontrolę nad najemnikami w Afryce. Generał Awierianow to obecnie szef wydziału GRU odpowiedzialnego za „działania aktywne”, czyli trucie nowiczokiem, podpalenia, zabójstwa. Nie wiadomo, czy wywrze to wrażenie na najemnikach w Afryce.