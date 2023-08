Ten Sejm się nie przepracował

30 sierpnia to prawdopodobnie ostatni dzień w tej kadencji, który posłowie spędzą przy ul. Wiejskiej. Tego dnia odbędzie się trzeci dzień 81. posiedzenia Sejmu, nietypowego, bo formalnie rozpoczętego już w połowie sierpnia.

Jeśli marszałek Elżbieta Witek przed wyborami zwoła jeszcze posiedzenie, statystyk to raczej nie zmieni. A te są fatalne. Sejm obecnej kadencji jest najbardziej leniwy ze wszystkich po przemianie ustrojowej.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Mówisz państwo, myślisz prezes Kaczyński Słabe wyniki prac Sejmu obecnej kadencji nie dziwią. Odzwierciedlają bowiem system władzy, który wprowadziło w Polsce Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego.

Do takich wniosków prowadzi porównanie danych z obecnej kadencji z poprzednimi po 1991 roku. Pod uwagę wzięliśmy tylko te trwające cztery lata, czyli pominęliśmy skrócone kadencje z lat 1991–1993 i 2005–2007. I najłatwiejszym do dostrzeżenia wnioskiem jest to, że jeszcze nigdy Sejm nie zbierał się tak rzadko.