Ruszyła kampania wyborcza. Czym trafić do Polaków

Kampania wyborcza ruszyła. Zaczyna się rejestracja komitetów. Wszystko przyspieszy jeszcze bardziej we wrześniu, gdy skończy się sezon urlopowy.

Reklama

Prawo i Sprawiedliwość na kampanię szykuje pakiet czterech–pięciu nowych propozycji. Ma on się stać politycznym paliwem na jesienną część starcia o Sejm i Senat. Co ma w nim być? Nasi rozmówcy mówią zarówno o rozwiązywaniu problemów społecznych, jak i wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom konkretnych grup wyborców, np. zbliżających się do emerytury mieszkańców średnich i małych miast.

Platforma Obywatelska już w PKW

W środę do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu złożyła już Koalicja Obywatelska, która pójdzie do wyborów w podobnym układzie jak cztery lata temu: PO, Zieloni, Inicjatywa Polska i Nowoczesna. W przyszłym tygodniu zbierze się zarząd PO, który ma zatwierdzić listy wyborcze. Później zaakceptuje je jeszcze Rada Krajowa. Politycy PO chcą pokazać bardzo płynne przejście z prekampanii wyborczej do samej kampanii. I szybko zakończyć sprawę kandydatów także po to, by wyprzedzić rywali.

Kto będzie na listach KO? Z naszych rozmów wynika, że do Sejmu będzie startował np. Bartosz Arłukowicz, europoseł, który ma wzmocnić wyborczy wynik. Na listach KO będzie też m.in. Andrzej Rozenek.