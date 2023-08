"Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!" - poinformował prezydent Andrzej Duda.

Postanowienie Andrzeja Dudy zostało opublikowane na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta.

Termin 15 października pojawiał się w spekulacjach od wielu miesięcy. To oznacza, że termin rejestracji list wyborczych - obecnie kluczowa data - minie najpewniej 6 września, a termin rejestracji komitetów wyborczych - pod koniec sierpnia. Oficjalny kalendarz będzie znany w chwili ogłoszenia wyborów.