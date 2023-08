W 2018 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o IPN. Miała karać za takie sformułowania jak „polskie obozy śmierci”, zamiast tego wywołała kryzys w stosunkach polsko-izraelskich. By namówić prezydenta do podpisania ustawy, pod Pałacem Prezydenckim zebrali się narodowcy, w tym ówczesny prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. W pewnym momencie zaczął skandować: „nie przepraszam za Jedwabne!”, co może mieć dla niego konsekwencje karne. Po koniec lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia nakazał prokuraturze wszczęcie postępowania w tej sprawie.

Zdaniem sądu Bąkiewicz mógł nawoływać do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Przy okazji sąd nakazał wszcząć prokuraturze postępowanie w sprawie innego wystąpienia Bąkiewicza. 25 października 2020 roku pod bazyliką św. Krzyża w Warszawie miał skandować „Christus Rex!”, czyli „Chrystus Król!”. Choć może brzmieć to jak zawołanie religijne, taką samą nazwę nosiło faszystowskie ugrupowanie belgijskie kolaborujące z Niemcami. Według Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który złożył zawiadomienie, pod bazyliką doszło do propagowania faszyzmu, bo osoby towarzyszące Bąkiewiczowi miały wpinki z wizerunkiem Léona Degrelle’a, twórcy Christus Rex.

Pytania o wiarygodność

Bąkiewicz uważa, że oskarżanie go przez OMZRiK jest „ponurym żartem”. – Lider organizacji Rafał Gaweł, kryminalista zbiegły przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ma być autorytetem, do którego odnosi się „Rzeczpospolita”? Jaka jest jego wiarygodność? Żadna. Tak samo jest z zarzutami wobec mnie, gdzie Gaweł z prezesem OMZRiK, swoim szwagrem Konradem Dulkowskim, stanowią, że wiedzą, co miałem na myśli, wznosząc jakieś hasła? To żart? Mam być rozliczany za myślozbrodnię jak u Orwella? – pyta.

Chodzi o to, że fundator OMZRiK Rafał Gaweł został skazany na dwa lat więzienia za oszustwa przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Kary nie odbył, bo dostał w Norwegii azyl polityczny.