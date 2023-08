O decyzji poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych sekretarz generalny Polska 2050 Agnieszka Buczyńska.

Reklama

Podczas sobotniej konferencji prasowej lider Polski 2050 Szymon Hołownia potwierdził: - To postanowione, podpisane i przegłosowane przez aklamację na obu naszych radach, radzie krajowej i raczej naczelnej, że Polska 2050 i PSL pójdą do tych wyborów razem. To bardzo dobra wiadomość, że udało się nam zawrzeć dobrą, przejrzystą, czytelną umowę koalicyjną, która pokaże, jak może wyglądać nowa polityka w Polsce.

- Ważne jest, aby zatrzymać PiS i Konfederację, a +Trzecia Droga+ to jedyna droga, która może do tego doprowadzić – powiedział Hołownia. – Nie znajdą się na naszych listach ci, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla naszego zwycięstwa, a o których nie wiemy, czy nie poszliby na koniec z PiS - dodał.



Koalicyjny komitet wyborczy, by uczestniczyć w podziale mandatów poselskich, musi przekroczyć 8-procentowy próg wyborczy. Dla komitetów wyborczych próg ten wynosi 5 procent.