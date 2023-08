Marcin Duma, IBRiS: Efekt 4 czerwca już nie zachwyca

Nie wątpię, że taka opinia mogła paść. Jest ona związana z głęboką wiarą, że ten efekt wciąż trwa. To trochę jak ze Słowackim, który „jak nie zachwyca, kiedy tysiąc razy tłumaczyłem mu, że zachwyca” – w tym wypadku jest to 4 czerwca. IBRiS nie jest firmą, tylko fundacją, co sprawia, że niektóre z naszych badań nie są stricte sondażowe: kto zyskał, kto stracił. Zajmujemy się również badaniami ilościowymi i jakościowymi, które dają nam bardzo szeroki obraz polskiego społeczeństwa. Kwartalnie taki raport przedstawiamy liderom opinii, żeby dać im punkt odniesienia poza codziennym konfliktem politycznym. Moja opinia o 4 czerwca nie wynika tylko z mojego widzimisię, tylko danych, które zebraliśmy. Czy jesteśmy w stanie pokazać wszystkie dane przy okazji jednej publikacji? Nie, każdy materiał prasowy jest ograniczony. Nie wszystko jest pracą badawczą na kilkaset stron. Pewne uproszczenia w komentarzu i opisie są rzeczą oczywistą.

Czy sondażownia rozkłada głosy niezdecydowanych na ugrupowania polityczne zgodnie z rozkładem procentowym poparcia partii, czy po równo? Który wynik jest bardziej miarodajny?

Gdy PKW przekazuje wyniki wyborów, to żadnych niezdecydowanych nie ma. Co to za porządki, żeby sondażownie szły wbrew temu. Problem polega na tym, że amerykańskie badania pokazują, że co czwarty wyborca podejmuje swoją decyzję dopiero w lokalu wyborczym. To jest moment, w którym niezdecydowani znikają. Musimy pokazać niezdecydowanych, po to, żeby być uczciwi. Nie będziemy ich rozdzielać pomiędzy już istniejące partie. Dlaczego? Załóżmy, że będę niezdecydowaną osobą w badaniu i przychodzi do mnie badacz, który przyporządkowuje mnie statystycznie do jakiejś partii. Tyle tylko, że ja mogę zupełnie inaczej myśleć – niezależnie od statystyki. Dlatego sądzę, że przyporządkowywanie niezdecydowanych jest nieuprawnione.

Ile przychodów ze spółek Skarbu Państwa lub agencji rządowych ma IBRiS?

Mnóstwo, co widać w każdym naszym badaniu sondażowym. Jak popatrzy się na to, ile ma PiS i Konfederacja w naszych badaniach, to zdaje się, że zarabiamy wyłącznie na takich kontraktach. Ale mówiąc poważnie: struktura przychodów IBRiS opiera się na firmach prywatnych, a nie na spółkach Skarbu Państwa. Nie korzystamy z żadnych dotacji. Wiem, że wielu osób chciałoby znaleźć nas na liście „Willi plus”, ale jednak nas tam nie ma. Z pomocy publicznej również nie korzystamy. Zdaje się, że zarzuty w naszą stronę to próba stłuczenia politycznego termometru i niemożność skonfrontowania się z rzeczywistością.