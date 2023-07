Trudny okręg czeka na mecenasa

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, Giertych dostał zielone światło na kandydowanie z paktu, ale nie z okręgu, z którego sam chciałby startować. Oficjalnie politycy opozycji mówią, że nie ma tematu jego kandydowania w ramach paktu senackiego. Nieoficjalnie, dla mecenasa jest szukane miejsce, z którego „mógłby się sprawdzić”, jak słyszymy. Okręgiem, z którego mógłby kandydować jest Konin, mówią nam politycy biorący udział w negocjacjach. - Okręg nie ma jeszcze kandydat opozycyjnego i trzeba tam powalczyć- mówi nam jedna z senatorek opozycji, biorąca udział w rozmowach na temat ostatecznego kształtu paktu senackiego.

- Jestem za tym, jeżeli Roman Giertych ma chęć wrócić do polskiej polityki, to taką szansę powinien otrzymać, ale wielkie nazwiska, jaka pana Petru czy mecenasa Giertycha, niezależnie od kontrowersji związanych z jego poprzednią działalnością, w tej chwili prezentuje linię absolutnie prodemokratyczną, to mają się sprawdzić w okręgach trudniejszych, bo tam gdzie zwykle przegrywamy. Jeżeli są naprawdę znaczącymi politykami, to powinni się tam sprawdzić. O ile wiem, pan Petru taką propozycję zaakceptował. Jak to jest w odniesieniu do mecenasa Giertycha, po prostu nie wiem – powiedział marszałek Senatu z PO Tomasz Grodzki w „Kropce nad i” w TVN24.