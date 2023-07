Do niewielu aktorów sceny politycznej dotrą przypominane słowa papieża Franciszka: „Najlepszym sposobem, by panować i posuwać się naprzód bez ograniczeń, jest sianie rozpaczy i budzenie ciągłej nieufności, nawet jeśli jest to zakamuflowane pod maską bronienia pewnych wartości. Dzisiaj w wielu krajach stosowany jest polityczny mechanizm jątrzenia, rozdrażniania i polaryzacji”.

Nie dotrą, bo dyskusja na temat uchodźców jest już w Polsce ustawiona i kto przejmowałby się tym, co do powiedzenia mają biskupi. Na nikim nie zrobią też wrażenia cytaty z Jana Pawła II. Papież i biskupi są dobrzy, ale wtedy, gdy ich słowa da się wyzyskać politycznie.

Nic też nie wskazuje na to, by do politycznej agitacji przestała być wykorzystywana Jasna Góra. Awantura, którą wywołał partyjny zjazd Zjednoczonej Prawicy, skrzętnie ukryty pod płaszczem dorocznej pielgrzymki Radia Maryja, słoniła ojców paulinów do wydania oświadczenia. Jego lektura napawa smutkiem. Wynika z niego, że z doświadczeń lat poprzednich gospodarze narodowego sanktuarium, które ma jednoczyć, a nie dzielić, nie wyciągnęli żadnych wniosków.

Ojciec Michał Bortnik, rzecznik sanktuarium, wskazuje na to, że paulini nie mieli żadnego wpływu na to, kogo ojciec Tadeusz Rydzyk zaprosił i komu udzielił głosu. „(...) paulini nie ingerują w treść wystąpień zapraszanych gości, bo trudno ich sobie wyobrazić w roli cenzorów” – wyjaśnia i przypomina, że organizatorzy zastosowali się do opracowanego w 2020 r. regulaminu pielgrzymek i wszystkie wystąpienia miały miejsce poza liturgią.