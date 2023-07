Francja pokłóciła się z Niemcami

Jednak poza obrazkami znika w ten sposób okazja, aby Francuzi i Niemcy wyjaśnili sobie kilka fundamentalnych rzeczy. Zaczynając od całkowitego rozejścia się stanowisk obu krajów w najważniejszej dziś dla Europy sprawie: wojny na Ukrainie.

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie, jakiego udzielił „Rzeczpospolitej”, minister obrony Niemiec Boris Pistorius mówił: „Podczas moich ostatnich spotkań z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem byliśmy ponownie zgodni co do tego, że sojusz w żadnym wypadku nie może stać się stroną konfliktu. Dlatego na pytanie dotyczące przystąpienia Ukrainy do NATO nie będziemy mogli odpowiedzieć dopóty, dopóki w Ukrainie będzie trwać wojna. Dopiero potem wszyscy, a myślę, że będzie wtedy 32 sojuszników – wraz ze Szwecją – wspólnie z Ukrainą zdecydujemy o warunkach przystąpienia do sojuszu”.

Wieczna wojna

Stanowisko Macrona od niedawna jest jednak zupełnie inne. W Bratysławie i Kiszyniowie na przełomie maja i czerwca prezydent zapowiedział, że jego zdaniem Ukraina powinna otrzymać jak najszybciej jasną perspektywę członkostwa w NATO. Francuz uważa, że to jedyny sposób, aby zmusić Putina do rozpoczęcia rokowań w sprawie zakończenia wojny. I faktycznie, słabością rozumowania Pistoriusa jest to, że de facto daje Kremlowi możliwość odkładania w nieskończoność poszerzenia sojuszu poprzez prowadzenie działań wojennych.

– Jeśli skonfliktowanych państw nie przyjmują do NATO, to znaczy, że konflikt będzie permanentny, bo to kwestia istnienia Rosji – przyznał były prezydent i premier Dmitrij Miedwiediew.

Jednak do zmiany strategii Macrona popchnęła też chęć utrzymania przewodniej roli w europejskiej i światowej polityce. W Paryżu uważa się, że tylko w ten sposób Francja utrzyma wpływ na proces, który jej zdaniem i tak jest nieunikniony: po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji półtora roku temu stało się jasne, że Europę przetnie nowa, żelazna kurtyna, oddzielając państwa autorytarne znajdujące się w orbicie Moskwy oraz wolny świat. „Szara strefa”, która była do tej pory przedmiotem zainteresowania unijnej polityki sąsiedztwa, jest nie do utrzymania. Ukrainę trzeba więc przeciągnąć na stronę Zachodu.