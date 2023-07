Coraz częściej przywoływany jest też dorobek byłego wicepremiera. Prokopczyk reaktywował przed kilkoma miesiącami Samoobronę RP, tę samą, z którą największe sukcesy odnosił Lepper. Partia ma niemal identyczne logo jak jej słynna poprzedniczka, zaś na stronie internetowej umieszczono w widocznym miejscu zdjęcie i cytat z Leppera. W maju postanowiła, że do najbliższych wyborów pójdzie razem z istniejącą równolegle Samoobroną (bez „RP” w nazwie).

W kultywowaniu pamięci Leppera przeszkadzają jednak podziały w dawnym środowisku. Prokopczyk mówi nam, że Izdebski nie powinien zajmować się budową pomnika, bo stanął w opozycji do Leppera. Z kolei Izdebski twierdzi, że to Prokopczyk powinien odpuścić sobie budowę monumentu. – Kto wie, kto to jest Prokopczyk? Nad pomnikiem powinny pracować osoby z dawnego najbliższego otoczenia Leppera – przekonuje.