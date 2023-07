Miedwiediew: Potencjalne przystąpienie Ukrainy do NATO stanowi zagrożenie dla Rosji

Miedwiediew zapowiedział, że Moskwa jest gotowa celowo uczynić obecny konflikt trwałym, ponieważ "jest to kwestia istnienia Rosji".

Temat Ukrainy w NATO na szczycie sojuszu na Litwie

Kwestia członkostwa Ukrainy w NATO jest jedną z kilku spraw, którymi zajmą się przywódcy podczas spotkania w Wilnie, w dniach 11 i 12 lipca.

Niektórzy sojusznicy, zwłaszcza ci z Europy Wschodniej, którzy znajdują się bliżej Ukrainy i Rosji, opowiadali się za bardziej konkretną ścieżką dla Kijowa, aby kraj dołączył do sojuszu obronnego po zakończeniu wojny.

Inni europejscy urzędnicy, zwłaszcza ci z Europy Zachodniej i Południowej, argumentowali, że przyspieszone wejście Ukrainy do NATO może być zbyt prowokacyjne i że może to oznaczać ryzyko dla sojuszu, nawet jeśli dojdzie do zakończenia walk, zwłaszcza jeśli Rosja nadal będzie rościć sobie pretensje do ukraińskiego terytorium.