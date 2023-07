Minister obrony Niemiec o Ukrainie w NATO: Warunki ustalimy po wojnie

We wszystkim, co robimy, oceniamy całość konsekwencji naszych działań i koordynujemy je z naszymi partnerami.

Na szczycie w Wilnie w lipcu Ukraina nie otrzyma ani gwarancji bezpieczeństwa Zachodu, ani terminu przyjęcia do NATO. Nie chcą tego w szczególności Amerykanie, ale też Niemcy. Dlaczego Republika Federalna jest tu bardziej ostrożna od większości aliantów, w tym Francji?

Podczas szczytu w Wilnie po raz pierwszy odbędzie się posiedzenie Rady NATO–Ukraina na szczeblu szefów państw lub rządów. Tym samym Kijów otrzyma równoprawne miejsce przy stole tego gremium sojuszu. Jest to wielki krok w kierunku adaptacji do struktur i procesów NATO. Podczas moich ostatnich spotkań z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem byliśmy ponownie zgodni co do tego, że sojusz w żadnym wypadku nie może się stać stroną konfliktu. Dlatego na pytanie dotyczące przystąpienia Ukrainy do NATO nie będziemy mogli odpowiedzieć dopóty, dopóki w Ukrainie będzie trwać wojna. Dopiero potem wszyscy, a myślę, że będzie wtedy 32 sojuszników – wraz ze Szwecją – wspólnie z Ukrainą zdecydujemy o warunkach przystąpienia do sojuszu.

Donald Trump jako prezydent poważnie rozważał wyprowadzenie USA z NATO. W przyszłym roku może znów wrócić do Białego Domu. Co trzeba zrobić, aby Unia była gotowa bronić się sama, gdyby Ameryka przestała gwarantować jej bezpieczeństwo?

Partnerstwo transatlantyckie jest najważniejszym fundamentem NATO i ma wielkie znaczenie dla zdolności obronnych sojuszu. Dopiero co w ostatnich tygodniach, podczas zainicjowanych i przeprowadzonych przez Niemcy ćwiczeń sił powietrznych Air Defender, podkreśliliśmy tę mocną więź. W ramach największych manewrów sił powietrznych od powstania NATO przez Atlantyk przyleciało do Niemiec ponad 100 samolotów, aby ćwiczyć wspólną obronę sojuszu. Ale oczywiście także my, Europejczycy, mamy za zadanie umacnianie europejskiego filaru NATO, rozbudowywanie naszych umiejętności i sił oraz utrzymywanie zdolności do działania. Również dlatego, że ogólnie wychodzi się z założenia, że USA w przyszłości będą się mocniej angażowały regionie Indo-Pacyfiku. Wyzwanie dla nas Europejczyków polega na tym, aby stopniowo przejmować więcej odpowiedzialności za pokój i bezpieczeństwo w Europie, a jednocześnie nie stracić USA jako nieodzownego gwaranta efektywnego odstraszania i obrony w Europie.

Wśród pięciu dużych krajów Unii w dwóch (Polska i Włochy) rządzi populistyczna, twarda czy nawet skrajna prawica. W Hiszpanii może się tak stać po wyborach w lipcu, a we Francji poparcie dla Marine Le Pen rośnie. W Niemczech w sondażach AfD sięga już 20 proc., najwięcej poza CDU/CSU. Europa powinna bać się powrotu skrajnej prawicy do władzy również w Republice Federalnej?