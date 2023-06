Premier Indii wyróżniony przez USA jak Churchill

Indie chwalą się też od niedawna pierwszym w świecie miejscem w liczbie ludności – mają około 1,426 mld mieszkańców. Nie wiadomo dokładnie kiedy, ale wiosną tego roku wyprzedziły pod tym względem Chiny.

W czwartek premier Narendra Modi będzie święcił tryumfy w Waszyngtonie. Jego wizyta ma charakter państwowy. Za prezydentury Joe Bidena wcześniej spotkało to tylko prezydentów Francji i Korei Południowej Emmanuela Macrona i Yoon Suka-yeola.

Wystąpienie przed połączonymi izbami Kongresu to zaś wyjątkowy przywilej, niewielu zagranicznych przywódców dostaje takie zaproszenie, a co dopiero mówić o powtórnym. Zdarzyło się to tylko trzem: brytyjskiemu premierowi Winstonowi Churchillowi (wystąpił trzy razy – w roku 1941, 1943 i 1952) oraz izraelskim szefom rządów, w tym wciąż urzędującemu Beniaminowi Netanjahu (trzy razy) oraz Icchakowi Rabinowi (dwa razy). Dwukrotnie przemawiał też Nelson Mandela z RPA, ale tylko raz jako prezydent.

Ostatnio mowę przed obiema izbami Kongresu wygłaszali w grudniu 2022 r. Wołodymyr Zełenski, podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, oraz w kwietniu wspomniany Yoon Suk-yeol.

Wizyta Modiego pokazuje też znaczenie, jakie ma w USA pięciomilionowa wspólnota indyjska. To – jak podkreśla amerykański tygodnik „Time” – druga po latynoskiej najszybciej rosnąca grupa wyborców pochodzenia imigranckiego. W Kongresie zasiada pięć osób z tej wspólnoty (dziesięć lat temu była tylko jedna), a wiceprezydentem jest Kamala Harris, której matka urodziła się w Indiach (ojciec na Jamajce).