– To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja, wyjątkowo bezczelna – grzmiał i wskazywał, że od marca do grudnia 2022 r. Polska wydała na pomoc Ukrainie co najmniej 30 mld zł.

Z UE pierwsze środki na pomoc Ukraińcom Polska otrzymała dopiero we wrześniu. Było to ok. 700 mln zł (144,6 mln euro). MSWiA złożyło wniosek o kolejne ponad 200 mln zł.

Kaczyński oświadczył, że rząd zorganizuje referendum w tej sprawie. – My się na to nie zgodzimy. Na to nie zgadza się także naród Polski – stwierdził. Szczegółów dotyczących referendum nie podał.