Tajemnica Nord Stream

Ostatnio dodano, że wynajem „Andromedy” miała opłacić ukraińska spółka Feeria Lwów z siedzibą w Warszawie, w tzw. wirtualnym biurze w bloku na Powiślu. Niemiecki „SZ” napisał: to „obecnie najgorętszy trop w poszukiwaniach zamachowców”.

Tyle że i ta hipoteza wydaje się wątpliwa, bo nazbyt oczywista – Ukraińcy z tej spółki bardzo mocno się postarali, by nie pozostać anonimowi.

Sprawdziliśmy KRS spółki – jej główni udziałowcy to znani z nazwiska, imienia, a nawet PESEL-u obywatele Ukrainy. Co ciekawe, od 2020 r. pięć udziałów (w wysokości 250 zł) w Feerii posiada niejaki Serhij Bortnyk – osoba o takich personaliach figuruje jako prorektor Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych (uczelnia szkoli kadry mundurowe). To pułkownik, doktor prawa. Nie wiadomo, czy ktoś wykorzystał jego dane, czy istotnie Bortnyk jest w spółce.

– Gdyby jakiekolwiek służby chciały wykorzystać jakąś firmę, to doskonale by to zakamuflowały. Tu wyłożyły wszystko na tacy – sugeruje nasz rozmówca ze służb.

Spółka ma być biurem podróży, a nie ma telefonu ani strony internetowej. Nikogo nie zatrudnia, nie miała żadnych obrotów aż do 2019 r., kiedy urosły do ponad 1 mln zł, rok później – do 13,7 mln zł (a to czas pandemii). Do kogo naprawdę należy? Czy ktoś, kto zorganizował sabotaż na Bałtyku, się nią posłużył? Czy – co bardziej prawdopodobne – celowo kierował uwagę na ślepy tor.

O tych wątpliwościach pisze także Wojciech Cieśla, szef frontstory.pl. „Czy tropy akcji na Bałtyku mogą prowadzić do Moskwy? Według ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, mogła to być rosyjska operacja »fałszywej flagi«: false flag operation to działania pod obcą banderą – tajne operacje prowadzone w celu stworzenia wrażenia, że jakieś państwo jest rzekomo odpowiedzialne za pewne działania. (...) Być może rejs Andromedy i jego ukraińskie tropy zostały celowo zorganizowane i »wystawione« przez Rosjan, aby odciągnąć śledczych od prawdziwych sprawców” – napisał Cieśla.