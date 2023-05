Weto coraz trudniejsze do obrony

Rozumowanie Albaresa w zasadzie powtarza wizję, jaką kanclerz Scholz zaprezentował najpierw latem 2022 r. w Pradze, a potem 9 maja na forum Parlamentu Europejskiego. Niemieckie źródła dyplomatyczne wskazują, że gdyby relacje między Warszawą a Berlinem były lepsze, Polska z uwagi na wzmocnioną pozycję po rosyjskiej inwazji mogłaby wpłynąć na niemieckie stanowiska. Realnego, a nie tylko formalnego, dialogu między oboma krajami jednak właściwie nie ma.

Całkowita zmiana zasad podejmowania decyzji w Radzie UE w tym roku czy nawet w następnych latach jest wykluczona. Wymagałoby to otwarcia unijnych traktatów, co z kolei jest warunkowane jednomyślnym poparciem krajów członkowskich. Nie jest natomiast wykluczone osłabienie zasady weta. W szczególności jest to możliwe dzięki istniejącej w obecnym unijnym prawodawstwie zasadzie tzw. passerelle (kładki). To mechanizm, zgodnie z którym jeśli 27 krajów jednomyślnie zgodzi się na przejście na głosowanie kwalifikowaną większością w konkretnym obszarze polityki zagranicznej, weto w takich ramach zostaje zniesione. Takim krajom jak Polska trudno byłoby na to nie przystać, np. gdy idzie o nakładanie sankcji na Rosję. Zdaniem eksperta Fundacji Carnegie Viktora Szepa taka możliwość była już dyskutowana w czasie czeskiego przewodnictwa w Unii w II połowie ubiegłego roku. Za zniesieniem weta opowiadają się też unijne instytucje: Komisja Europejska, Parlament Europejski czy wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych Jose Borrell.

Raport europarlamentu wskazuje, że od 2016 r. weto jednego państwa doprowadziło do upadku czy długiej zwłoki ważnych inicjatyw Unii w przynajmniej 30 przypadkach. Jednym z przykładów jest blokada przez wiele miesięcy sankcji na reżim Łukaszenki po zduszeniu demokratycznej rewolucji latem 2020 r. przez Cypr, gdzie było aktywnych wielu powiązanych z Kremlem oligarchów. Jednak faktycznie liczba inicjatyw w polityce zagranicznej wstrzymanych z powodu weta jest niepomiernie większa, bo często już sama groźba wstrzymania prac w danym obszarze powoduje, że nie podejmowano żadnych decyzji.

Obok polityki zagranicznej jednomyślność jest wymagana także przy rozstrzyganiu spraw finansowych. Tu również zdaniem Scholza należałoby przejść na system kwalifikowanej większości. Zakłada on, że decyzje są podejmowane, gdy popiera je przynajmniej 15 z 27 krajów członkowskich zamieszkanych przez 65 proc. ludności Wspólnoty. Krajom o dużej liczbie mieszkańców jak Niemcy łatwiej jest więc znaleźć partnerów dla zablokowania takich rozstrzygnięć.