Ukraina męczy Amerykę

Jednak i długość wojny zniechęca Amerykanów. Tylko 38 proc. z nich (51 proc. demokratów i 25 proc. republikanów) uważa, że pomoc USA powinna być udzielana „tak długo, jak to potrzebne”. Znacznie więcej - 46 proc. (62 proc. republikanów i 31 proc. demokratów) chce ją ograniczyć do roku–dwóch lat, a 11 proc. (7 proc. republikanów i 17 proc. demokratów) do dwóch–pięciu lat. Próba przekonywania przez ambasador Ukrainy w USA Oksany Markarowej, że „ta robota nie skończy się, aż nie zwyciężymy”, nie przynosi do końca efektów.

Bo też spada w oczach amerykańskiej opinii publicznej poziom ambicji, gdy idzie o cele tej wojny. Już tylko 18 proc. (12 proc. republikanów i 23 proc. demokratów) uważa, że walka musi trwać aż do wyzwolenia wszystkich ukraińskich ziem zajętych przez Rosję – łącznie z Krymem. Dla 26 proc. wystarczy, jak Rosjanie cofną się na linię sprzed 22 lutego 2022 r. 17 proc. chce „powstrzymania rosyjskiego imperializmu”, a 8 proc. zadowoli się „osłabieniem Rosji”. Taki stan opinii publicznej może się okazać podatnym gruntem dla podjęcia na jakimś etapie przez Biały Dom rokowań o zawieszeniu broni.

Za duża pomoc

Zmęczenie wojną znajduje też odzwierciedlenie w ocenie wysiłku zbrojnego Ameryki. Tylko 12 proc. Amerykanów (8 proc. republikanów i 19 proc. demokratów) uważa, że amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy jest zbyt mała. To pokazuje, jak daleko Partia Republikańska odeszła od czasów Ronalda Reagana, który, narzucając przed czterema dekadami morderczy wyścig zbrojeń Moskwie, jawnie przyczynił się do rozpadu ZSRR. Bo też dla 33 proc. Amerykanów (50 proc. republikanów i 13 proc. demokratów) Pentagon udziela nadmiernego wsparcia Ukraińcom (30 proc. uważa, że poziom jest odpowiedni).

Amerykanie są też głęboko podzieleni w sprawie dylematu, przed którym teraz staje Biały Dom. 37 proc. z nich uważa, że owszem, USA powinny przekazać Ukraińcom myśliwce F-16, jednak 32 proc. jest przeciwnego zdania. Podobnie z wyrzutniami rakietowymi dalekiego zasięgu. Choć nawet Francja zapowiada, że przekaże tego typu uzbrojenie Ukraińcom, Ameryka ma wątpliwości. 45 proc. jest tu „za”, ale 28 proc. przeciw, a 27 proc. nie wie.

Wszystko to dzieje się na tle spadku gotowości Amerykanów do ponoszenia kosztów tej wojny. W październiku 48 proc. z nich mówiło, że jest gotowych z tego powodu pogodzić się z wzrostem cen energii. Dziś taką deklarację składa 34 proc. pytanych. Podobnie współczynnik tych, którzy są skłonni pogodzić się z wyższą inflacją, spadł z 44 do 34 proc., a tych, którzy przystaliby na utratę życia amerykańskich żołnierzy (przypuszczalnie w razie bezpośredniego zaangażowania zbrojnego USA) skurczył się z 35 do 26 proc.