Donald Tusk poinformował we wtorek, że jeszcze w tym tygodniu do marszałek Sejmu trafi projekt ustawy w sprawie waloryzacji 500plus do 800plus.

Reklama

Wcześniej Jarosław Kaczyński ogłosił w niedzielę, że PiS chce podwyższyć świadczenie 500plus do 800 złotych (wzrost o 60 proc.) od 1 stycznia 2024 roku (a więc już po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na jesień - red.). W odpowiedzi Donald Tusk, w czasie spotkania z wyborcami w Krakowie, zaproponował Kaczyńskiemu, by świadczenie to powiększyć już od 1 czerwca 2023 roku. Po tym jak politycy obozu władzy wypowiadali się sceptycznie na temat tego pomysłu, wskazując m.in. że obecnie poziom inflacji jest za wysoki, by dokonać takiej podwyżki, Tusk zapowiedział, że projekt ustawy w tej sprawie złoży w Sejmie KO.

Czytaj więcej Polityka Koalicja Obywatelska składa w Sejmie projekt ustawy o waloryzacji 500 plus Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk poinformował, że jeszcze w tym tygodniu do marszałek Sejmu trafi projekt ustawy w sprawie waloryzacji 500 plus do 800 plus.

W czasie konferencji prasowej Morawiecki był pytany jak zagłosuje w sprawie projektu KO w Sejmie.

W odpowiedzi szef rządu stwierdził, że "800 zł od pierwszego stycznia, licząc całą inflację do końca roku i za poprzednie siedem lat funkcjonowania tego programu, to znacząco większa waloryzacja niż ubytek związany z inflacją", odpierając w ten sposób argument, że waloryzacja jest potrzebna jak najszybciej, ponieważ realna wartość świadczenia 500plus spadła w związku z inflacją (szacuje się, że obecne 500 zł jest warte tyle co ok. 350-370 zł w momencie wprowadzenia tego programu).