Na kongresie Prawo i Sprawiedliwość chce zaskoczyć

Panele dyskusyjne w sobotę i niedzielę mają dotyczyć kwestii, które były poruszane w trakcie serii spotkań z wyborcami najważniejszych polityków PiS w ostatnich miesiącach – jak bezpieczeństwo, wsparcie dla rodzin i nie tylko. Całość uzupełnią wystąpienia liderów, w tym prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Czas po zimie

Politycy i sztabowcy PiS z różnych grup i środowisk w partii wielokrotnie podkreślali oficjalnie i nieoficjalnie, że pierwszym warunkiem, by Nowogrodzka mogła myśleć o utrzymaniu władzy na trzecią kadencję, jest przetrwanie sezonu jesienno-zimowego, zwłaszcza kryzysu związanego z niedoborem węgla. To zdaniem naszych rozmówców udało się niemal w pełni.

Jednak nastroje na Nowogrodzkiej wiosną szybko popsuł kryzys zbożowy i związana z tym konieczność m.in. wymiany ministra rolnictwa, którym został Robert Telus. Jednocześnie PiS wróciło do spotkań „w terenie”, a w ostatnich tygodniach wystartowała akcja dotycząca inwestycji lokalnych. Politycy PiS twierdzą, że nałożenie embarga na import zboża pomogło przełamać kryzys. Ale niepokój dotyczący wyborców na wsi pozostaje.

We wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu dotyczące rolnictwa. Mają wówczas zostać przyjęte konkretne propozycje wynikające z wcześniejszych zapowiedzi ministra Telusa. Kongres 13–14 maja ma w zamyśle sztabowców przenieść kampanię PiS na kolejny etap. W zamyśle polityków partii rządzącej niektóre elementy polityk publicznych, które mają być elementem kampanii wyborczej jesienią, będą realizowane jeszcze przed wyborami. Tak jest np. z polityką mieszkaniową i pakietem rozwiązań zaproponowanych przez ministra Waldemara Budę.

Rozmowy koalicji

To wszystko odbywa się jeszcze przed zapowiadającymi się na bardzo trudne rozmowami z koalicjantami – przede wszystkim Suwerenną Polską – o miejscach na listach i wyborczym układzie sił. Politycy Ziobry nie są częścią kampanijnego sztabu PiS w tej chwili i aż do zamknięcia negocjacji to się zapewne nie zmieni.

Dla naszych rozmówców potencjalne „chybotanie łódką” w ramach koalicji rządzącej to kolejne na liście kampanijnych zagrożeń. Z naszych rozmów wynika, że Suwerenna Polska chce mieć kandydata w każdym z 41 okręgów wyborczych oraz wysokie miejsca dla części swoich polityków. Drugim elementem są kwestie finansowe. Te warunki dla Nowogrodzkiej mogą być zaporowe. Dlatego wszyscy nastawiają się na bardzo trudne rozmowy.