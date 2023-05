Donald Trump: Zakończyłbym wojnę na Ukrainę w jeden dzień. Ma to duży związek z pieniędzmi

W rozmowie z Nigelem Farage'em w GB News, były rezydent Białego Domu powiedział, że "świetnie się dogaduje" z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i skrytykował działania Joe Bidena w sprawie wojny na Ukrainie.

- Gdybym był prezydentem, (zakończyłbym) tę wojnę w jeden dzień. To zajmie 24 godziny. Doprowadzę do to końca. To łatwe - stwierdził były prezydent USA. - To ma duży związek z pieniędzmi. Tę wojnę trzeba zakończyć. To jest katastrofa - dodał.

Trump planuje ubiegać się ponownie o fotel prezydenta w 2024 roku, mimo stawianych oskarżeń i trwających dochodzeń. Zaprzecza on wszystkim zarzutom, w tym tych dotyczących przekazania pieniędzy aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels.

Zapytany, czy myśli, że wygra wybory prezydenckie, Trump stwierdził, że "bardzo duże szanse".