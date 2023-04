Xi Jinping, chiński pośrednik

Gdyby nie gospodarcze wsparcie Chin Władimir Putin stałby znacznie bliżej krawędzi bankructwa. Obecnie wie, że może liczyć na dyskretne chińskie wsparcie i to między innymi powoduje, że nie chce słyszeć o rozmowach, lecz jedynie o ukraińskiej kapitulacji.

Dzięki wojnie Rosja stała się największym eksporterem surowców energetycznych do Chin, dystansując nawet Arabię Saudyjską. W zamian z Chin płyną szeroką strugą towary „podwójnego użytku” – głównie elektronika. Pekin unika jak może sprzedawania Rosji broni, ale i tak – dzięki importowi mikroprocesorów z Chin – daje sobie radę sama, produkując potrzebne jej uzbrojenie z chińskich komponentów.

W Kijowie świetnie zdają sobie z tego sprawę, ale próbują podjąć jednak rozmowy z Pekinem, by poprzez niego wywrzeć nacisk na Moskwę.

Z kolei Xi może zakładać, iż wiosenna ukraińska kontrofensywa zakończy się fiaskiem i zmusi Kijów do zmiany zdania. Dlatego Chiny rozpoczęły długoterminowe starania o przeciągnięcie również Ukrainy na swoją stronę. Gdyby Xi chciał doprowadzić po prostu do zakończenia wojny, to reagowałby na samym jej początku. Chyba chiński biznes tego się właśnie spodziewał, gdyż obroty handlowe z Rosją runęły wraz z rozpoczęciem najazdu w oczekiwaniu na interwencję Pekinu, odwrót Putina i co za tym idzie – lepsze warunki dla siebie w Rosji.

Obecnie Pekin sądzi pewnie, że nikt nie odniesie zwycięstwa i wojna zamieni się w pojedynek na wyczerpanie. W końcu obaj walczący przyjmą chińską mediację, a wydrenowani finansowo z ulgą powitają chińskie inwestycje.

Ale Ukraina jest na drodze do UE i NATO. Chiny musiałyby więc doprowadzić do zawrócenia przez ukraińskie społeczeństwo ze szlaku do Europy. Nie wydaje się to możliwe, ale najprawdopodobniej w komunistycznym kraju w ogóle nie rozumieją, co to jest społeczeństwo.