Braterstwo zbrojeniowe Rosji i Chin

Generał Li Shangfu od marca jest ministrem obrony Chin. Ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Moskwy, by „podkreślić strategiczne znaczenie dwustronnych relacji”. Stwierdził, że obecne stosunki chińsko-rosyjskie są mocniejsze niż „za czasów zimnej wojny”. – Wzmacniają się każdego dnia. Kluczową rolę ma dyplomacja liderów. Wyznaczacie strategiczne cele dla naszego rozwoju. Wasza osobista przyjaźń z przewodniczącym ChRL odgrywa w tym wielką rolę – mówił w niedzielę na Kremlu.

Reklama

Kalendarz ćwiczeń

Do Pekinu wróci dopiero we wtorek. Poza spotkaniem z Władimirem Putinem i szefem resortu obrony Siergiejem Szojgu będzie uczestniczył we wspólnej komisji ds. współpracy wojskowo-technicznej i odwiedzi rosyjskie uczelnie wojskowe. Z oficjalnych komunikatów wynika, że omawiać będzie też kwestie „bezpieczeństwa regionalnego i globalnego”. Więcej szczegółów w Moskwie i Pekinie nie zdradzają. 65-letni Li Shangfu wcześniej stał na czele departamentu ds. rozwoju uzbrojenia w Centralnej Komisji Wojskowej i osobiście odpowiadał za kontakty wojskowe z Rosją. Koordynował zakup rosyjskich najnowszych myśliwców Su-35 oraz systemów obrony przeciwlotniczej S-400 wartych ponad 4 mld dol. To m.in. z tego powodu podpadł pod sankcje USA.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Oficerowie z Chin będą szkoleni w Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Rosji Przebywający z oficjalna wizytą w Rosji minister obrony Chin Li Shangfu odwiedził akademię wojskową rosyjskiego Sztabu Generalnego. W komunikacie poinformowano, że uczelnia będzie szkolić Chińczyków.

– Sam fakt tego, że ta wizyta będzie trwała trzy dni, pokazuje, że chińsko-rosyjska współpraca wojskowa się intensyfikuje. Obydwie strony od kilku lat ćwiczą również zdolności koordynacji i współpracy na polu walki – mówi „Rzeczpospolitej” sinolog Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich i redaktor portalu zawielkimmurem.net.

Miesiąc przed rosyjską agresją na Ukrainę marynarki rosyjska i chińska przeprowadziły ćwiczenie „Pokojowe Morze 2022” na Morzu Arabskim. Tamże w połowie marca odbyły się już manewry Rosji, Chin i Iranu. We wrześniu Chińczycy z Rosjanami wspólnie patrolowali Ocean Spokojny, w grudniu przeprowadzili tam wspólne manewry „Morska Współpraca 2022”. W listopadzie rosyjskie bombowce strategiczne wspólnie z chińskimi patrolowały przestrzeń powietrzną nad Morzem Japońskim i Morzem Wschodniochińskim.