W Sudanie doszło do rebelii paramilitarnych Jednostek Szybkiego Reagowania (RSF). Rebelianci twierdzą, że zajęli pałac prezydencki, siedzibę dowódcy armii, a także stołeczne lotnisko. W walkach w Chartumie i innych miastach zginęło co najmniej 30 osób, a prawie 400 zostało rannych. Trwają uliczne walki w stołecznych dzielnicach mieszkalnych. Według informacji agencji Reuters, doszło także do starć o dostęp do budynku telewizji państwowej.



Reklama

Dowódca Jednostek Szybkiego Reagowania, generał Mohamed Hamdan Dagalo, nazwał generała Abdel Fattaha al-Burhana przestępcą i oskarżył armię o próbę dokonania przewrotu. Mohamed Hamdan Dagalo dodał, że "przestępcy" zostaną postawieni przed obliczem sprawiedliwości. Rzecznik sudańskiej armii oświadczył, że odpowie ona na wszelkie "nieodpowiedzialne" działania. Zarzucił też niektórym politykom, że próbują wciągnąć armię do swoich rozgrywek.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja zawarła porozumienie militarne z Sudanem. Będzie miała bazę w Port Sudan Moskwa i Chartum mają podpisać porozumienie w sprawie utworzenia w Sudanie centrum logistycznego dla rosyjskiej marynarki wojennej - poinformował minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Sudanu Alim al-Sadiq.

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell wezwał wszystkie strony konfliktu w Sudanie do natychmiastowego zaprzestania przemocy. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken wyraził głębokie zaniepokojenie nasileniem walk. Ostro potępił je też specjalny przedstawiciel ONZ w Sudanie, Volker Perthes. Także ministrowie spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wezwali do powstrzymania eskalacji walk.

Na początku kwietnia po raz kolejny odłożono podpisanie porozumienia pomiędzy Tymczasową Radą Suwerenną Sudanu a przedstawicielami organizacji opozycyjnych, które zakłada utworzenie przejściowych władz cywilnych w kraju. Powodem była konieczność uzgodnienia harmonogramu włączenia jednostek specjalnych do sudańskich sił zbrojnych.