Zuzanna Dąbrowska: Kampanijny śrubokręcik

Czy mimo tego komisja może zaszkodzić opozycji? W pewnym stopniu. Nikt, kto znajduje się w orbicie jej wpływów i waha się jeszcze, na kogo oddać głos, nie przejmie się oskarżeniami o wspieranie Putina w roku 2007. Na takich wyborców największy wpływ ma sama opozycja, która jak nikt inny potrafi sobie zaszkodzić. Ale jedna groźba jest dość realna.

Ponieważ ten festiwal na pewno się odbędzie. Zeznania koronnych świadków, cyfrowe zapisy rozmów, podsłuchy, analizy umów z tamtego czasu, dokonywane z perspektywy dzisiejszej okrutnej wojny. Wiele ciekawych informacji o osobach, może jakieś kompromitujące zdjęcia, niemające co prawda nic wspólnego z Putinem, ale za to pikantne. Może ktoś się zniechęci do głosowania i zostanie w domu? Pytanie, ile takich niepewnych decyzji osób może zostać zainfekowanych przez nową komisję. W porywach to grupa do 5 procent. Może być jednak kluczowa w każdym okręgu wyborczym, absencją decydując o podziale kolejnych mandatów. Konsekwencji PiS w budowaniu nowej wyborczej zabawki nie ma się więc co dziwić, nawet jeśli obliczona jest tylko na grę w wyborcze ułamki.