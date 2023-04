Importerzy zboża krok przed państwem

Szkopuł w tym, że spekulanci sprowadzają je do Polski nie dla firm produkujących spirytus czy pellet, ale sprzedają je u nas jako polską pszenicę. Służby przyznają, że jest problem. W czwartek prokurator generalny Zbigniew Ziobro powołał sześcioosobowy zespół śledczych do badania oszustw na towary, w tym zboże z Ukrainy. Wszystkie sprawy będą trafiały do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. „Cały obrót objęty został pełnym monitoringiem ze strony KAS. Wprowadzono obligatoryjne deklarowanie w zgłoszeniach celnych przeznaczenia zbóż (za pomocą specjalnych kodów), celem łatwej identyfikacji i właściwego typowania do kontroli na rynku” – podkreśla resort finansów.

KAS prowadzi także kontrole u importerów tzw. zboża technicznego pod kątem przestrzegania przepisów prawa celnego. „Efektem tych działań jest wyeliminowanie nadużywania importu tzw. zboża technicznego. Obecnie praktycznie cały import dotyczy zbóż paszowych, konsumpcyjnych i nasiennych” – zapewnia nas resort finansów.

Tyle że importerzy zastosowali kolejny wybieg, by ominąć jakiekolwiek kontrole graniczne – od kilku tygodni do Polski zaczęli masowo sprowadzać „czyściwo młynarskie”. Służby celno-skarbowe przepuszczają zaplombowane wagony. Co w nich jest? Nie wiadomo.

– Tylko w środę pociągiem do Hrubieszowa wjechało ok. 9 tys. ton produktów rolno-spożywczych, w tym jeden pociąg czyściwa młynarskiego – mówi nam jeden z rolników. Jak ocenia obecne działania służb? – To wszystko robione jest nie żeby to ukrócić, ale by się to nie wydało – uważa.