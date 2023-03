Kwiatkowski: Co pani Przyłębska robi jeszcze w Trybunale Konstytucyjnym?

- Prezes Kaczyński dochodząc do władzy chciał walczyć z sitwami, a to w rządzie PiS są one największe – mówił senator Krzysztof Kwiatkowski w programie „Wieczór Publicystów. Rzeczpospolita” na antenie telewizji News 24.